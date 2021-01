Pour souligner le lancement du service au stationnement, Subway(MD) Canada donne aux Canadiens la possibilité de repartir avec une nouvelle voiture

Il est facile de profiter du Service au stationnement. Le client doit simplement faire une commande sur le site Web ou l'appli Subway MD , sélectionner l'option Service au stationnement avant de passer au paiement, et inscrire une description de son véhicule comme indiqué. Sa commande sera alors fraîchement préparée par un artiste du sandwich MD . À son arrivée, il n'aura qu'à se garer dans le stationnement à l'endroit prévu à cet effet et à appuyer sur le bouton « Je suis là » dans l'appli Subway MD . Muni d'un masque et de gants, l'artiste du sandwich MD livrera directement la commande à la voiture du client. Les commandes pour le Service au stationnement sont scellées avec un autocollant inviolable et sont livrées sur un plateau pour assurer une expérience sans contact des plus sécuritaires.

« Maintenant que le Service au stationnement sans contact est offert dans les restaurants Subway participants partout au pays, les clients peuvent se procurer leurs sandwichs Subway préférés sans avoir à quitter leur véhicule, souligne Cristina Wells, directrice nationale de SubwayMD Canada. C'est avec grand plaisir que nous offrons à un Canadien la chance de gagner un véhicule neuf dans lequel déguster sa prochaine commande via le Service au stationnement. »

Pour participer au tirage d'un véhicule à l'occasion de l'arrivée du Service au stationnement SubwayMD, les clients doivent fournir leur nom, leurs coordonnées et le numéro de leur commande pour le Service au stationnement sur le site www.serviceaustationnementsubway.ca.

Plusieurs agences soutiennent le lancement du Service au stationnement : Veritas Communications assure les relations publiques et le soutien aux médias sociaux, Dentsumcgarrybowen est responsable de la création publicitaire pour la télévision et les médias numériques, M&P s'occupe de la création publicitaire numérique supplémentaire et Cara a acheté les espaces publicitaires.

*AUCUN ACHAT NI AUCUN PAIEMENT N'EST NÉCESSAIRE. Seuls les résidents autorisés du Canada âgés de 18 ans et plus et possédant un permis de conduire et une assurance automobile valides peuvent participer. Prend fin le 31 janvier 2021 à 23 h 59 (HNE). Prix : Un (1) Jeep® Compass 2021 (VDA : 35 000 $ CA). Le tirage aura lieu le 11 février 2021 à 10 h (HNE). Afin d'être déclaré gagnant, le participant sélectionné devra répondre à une question d'habileté mathématique. Consultez le règlement complet ici : www.serviceaustationnementsubway.ca.

