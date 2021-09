Pour son 20e Omnium de golf, les producteurs d'œufs du Québec remettent 77 900$ à la Fondation Olo

À la fin de ce tournoi, M. Paulin Bouchard, le président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ) a souligné : « Les producteurs d'œufs du Québec savent combien les besoins des familles ont été grandissants dans la dernière période. C'est pourquoi la Fédération s'est adaptée afin de maintenir son support envers la Fondation Olo. Une 20 e édition très réussie et organisée en accord avec les mesures en vigueur! Ce qui a permis aux producteurs d'œufs et partenaires de l'industrie de réunir leur force de collaboration sur le terrain, pour les besoins des mamans et leurs bébés. Un grand merci à tous pour votre généreuse contribution! »

Depuis 2002, les producteurs d'œufs organisent des Omniums annuels qui ont permis d'amasser jusqu'à présent près de 980 000$ pour la Fondation Olo.

« La pandémie a fait grimper les inégalités. Trop souvent, elle a amplifié l'isolement de familles qui l'étaient déjà. Ses effets se feront sentir longtemps et la situation d'urgence a laissé place à un devoir de soutenir encore plus les familles. Heureusement, il est rassurant de savoir que le suivi Olo, par sa présence directe sur le terrain, apporte du réconfort et de l'écoute en même temps qu'il apporte des nutriments. Pour des milliers de bébés, aujourd'hui et demain, l'action de la Fondation Olo est plus essentielle que jamais. En se mobilisant pour eux, la grande famille de la Fédération des producteurs d'œufs fait encore une fois la différence, et reste un de nos alliés les plus précieux », a mentionné la directrice générale de la Fondation Olo, Mme Élise Boyer.

Toutes les sommes récoltées lors du tournoi de golf combinées avec l'encan silencieux numérique et les dons reçus sur la plateforme Web, permettront à la Fondation d'assurer la continuité de sa distribution des coupons de douzaines d'œufs auprès des mamans. À titre de Grands Collaborateurs de la Fondation Olo, les producteurs d'œufs continueront d'encourager les familles du Québec à acquérir de saines habitudes alimentaires.

À propos de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ)

Créée en 1964, la Fédération des producteurs d'œufs du Québec représente 178 producteurs d'œufs de consommation dont les fermes sont réparties sur l'ensemble du territoire québécois. Le cheptel s'élève à plus de 5,5 millions de poules pondeuses et la production annuelle totalise plus de 1,8 milliard d'œufs, un volume qui permet de répondre à la demande des consommateurs d'ici. Depuis 1991, nous sommes heureux d'avoir accompagné la Fondation, qui elle, a aidé plus de 250 000 bébés à naître en meilleure santé au Québec.

À propos de la Fondation Olo

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle agit dans les 1000 premiers jours de vie de l'enfant, une période cruciale pour son développement. Pour que la famille adopte des habitudes alimentaires saines, elle fournit des outils éducatifs et des conseils professionnels à l'intention des parents et des intervenantes, pour encourager trois comportements : bien manger, cuisiner et manger en famille.

SOURCE Fédération des producteurs d'oeufs du Québec

Renseignements: Marie-Eve Landry, agente aux communications, [email protected] | 450 679-0540, poste 8755

Liens connexes

http://www.oeuf.ca/