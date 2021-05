MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Pour son 100e anniversaire, La Vache qui rit®, la toute première marque du Groupe Bel, est fière de célébrer le pouvoir du rire et son impact positif sur nos vies. Dès aujourd'hui, les Canadiennes et Canadiens sont invités à partager leurs rires sur une application web afin d'apporter de la joie à ceux qui en ont le plus besoin. Pour cette occasion, La Vache qui rit® s'engage à supporter deux Fondations qui répondent à ce même objectif. Ceci marque le début d'un mouvement qui s'inscrit dans la mission du Groupe Bel Canada : s'engager de manière sociale et sur le long terme auprès de sa communauté.

Grâce à son esprit visionnaire, La Vache qui rit® a su garder sa pertinence à travers le monde entier où désormais 121 portions sont produites chaque seconde. Populaire auprès de toutes les générations, la marque occupe 13 % du volume des ventes de fromages pour collation chez les ménages canadien. La Vache qui rit® est présente sur au Canada depuis plus de 60 ans et, depuis 2007, la gamme principale est fabriquée avec fierté au Québec, en collaboration avec la Fromagerie Bergeron.

Le super pouvoir du rire

La Vache qui rit® fête ses cent ans avec le rire et son impact positif sur nos vies. Dès le 31 mai 2021, les Canadiennes et Canadiens sont invités à enregistrer leurs rires et ceux de leurs proches sur l'application web au lvqr100a.ca.

« La Vache qui rit® allie la valeur nutritive à une texture crémeuse qui vous fera assurément sourire ! Célébrer le pouvoir du rire pour les 100 ans de la marque, particulièrement en cette période exceptionnelle, rend un bel hommage aux valeurs de bienveillance du Groupe Bel qui préconise l'innovation pour une alimentation plus saine et responsable pour tous », précise Marie-Eve Robert, vice-présidente marketing de Groupe Bel Canada.

La Vache qui rit® remettra pour cette occasion des dons totalisant 75 000 $ à la Fondation Dr Clown et à la Fondation SickKids, deux fondations qui viennent en aide et apportent de la joie aux personnes qui en ont le plus besoin.

Le rire centenaire de La Vache qui rit®, toute une histoire !

Au lendemain de la guerre en 1921, Léon Bel, fils d'un propriétaire d'une fromagerie artisanale réputée au pied des Alpes françaises, découvre le potentiel d'une nouveauté suisse : le fromage fondu. Bon économiquement, facile à transporter et à conserver, le fromage fondu a convaincu Léon Bel de son potentiel. C'est ainsi qu'il se lance dans l'aventure industrielle et fonde la Fromagerie Bel, qui deviendra le Groupe Bel, et la marque La Vache qui rit®. Ce nom fut inspiré de l'emblème de son unité militaire, un bœuf hilare, surnommé Wachkyrie en référence à La Walkyrie, l'opéra de Wagner cher à l'ennemi allemand de l'époque.

Depuis 100 ans, La Vache qui rit® est un produit de qualité qui offre de petites portions triangulaires uniques innovantes pour favoriser une alimentation saine et offrir une solution avantageuse au gaspillage. Aujourd'hui, la marque représente 34 % des ventes de Groupe Bel Canada et la pénétration de la marque est de 19,7 % sur l'ensemble du marché canadien, représentant ainsi près de trois millions de foyers.

À propos de La Vache qui rit®

La Vache qui rit® a été créée en 1921, en France. La Vache qui rit est consommée dans plus de 120 pays à travers le monde, ce qui fait d'elle la quatrième marque de fromage fondu en importance au niveau international. Elle est sur le marché canadien depuis plus de 60 ans et la gamme cœur est fabriquée avec fierté au Québec, à St-Nicolas, avec la collaboration de Fromagerie Bergeron depuis 2007. Grâce à sa texture crémeuse, La Vache qui rit® est idéale pour une collation, alliant une portion de rire et une portion nutrition. Pour en savoir davantage, visitez le www.lavachequirit.ca.

À propos de la Fondation Dr Clown

La Fondation Dr Clown apporte la joie aux personnes les plus vulnérables de notre société. Depuis 2002, la Fondation Dr Clown a développé une approche relationnelle personnalisée auprès des enfants hospitalisés, des élèves en milieux scolaires spécialisés et réguliers, des patients de tous âges dans les hôpitaux généraux et des personnes âgées en milieu de soins. Deux programmes distincts, Dr Clown en milieux scolaire et hospitalier, ainsi que La Belle Visite auprès des personnes âgées, visent à créer des relations porteuses de joie et empreintes de bienveillance et de respect afin d'insuffler un vent de légèreté dans les milieux que nous visitions. Pour plus d'information, visitez le fondationdrclown.ca.

À propos de la Fondation SickKids

Fondée en 1972, la Fondation SickKids recueille des fonds au nom de l'Hôpital pour enfants malades (SickKids) et est le plus important organisme de bienfaisance qui finance la recherche, l'apprentissage et les soins en santé des enfants au Canada. Sa vision est simple : Des enfants en meilleure santé. Un monde meilleur. SickKids croit que la lutte pour la santé et le bien-être des enfants est l'un des moyens les plus puissants pour améliorer la société. Ils comprennent que, parfois, l'outil le plus efficace n'est pas une machine ou une nouvelle procédure scientifique -- c'est le rire, la musique et l'art. C'est pourquoi les clowns thérapeutiques de SickKids, les musicothérapeutes et les thérapeutes de l'art traitent l'enfant dans son ensemble : le corps et l'esprit. Mais ce n'est pas encore terminé. SickKids se bat toujours pour sauver des vies, trouver de nouveaux remèdes et fournir des soins de classe mondiale pour la santé et le bien-être en général. C'est un défi de taille, mais il faut le relever. Pour de plus d'information, veuillez consulter le www.sickkidsfoundation.com.

À propos du Groupe Bel Canada

Groupe Bel Canada est une filiale du Groupe Bel, une entreprise familiale internationale pilotée par la cinquième génération, est un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur du marché des collations saines avec une distribution dans près de 120 pays. Créée en 2005 pour dynamiser le développement des activités du groupe au Canada, la filiale emploie aujourd'hui 200 employés, dont 60 à son siège social situé à Montréal. Ses principales marques, Boursin® et La Vache qui rit® sont produites en sous-traitance au Canada avec des partenaires locaux actifs dans la transformation laitière. Babybel® est également produite à l'usine de Sorel-Tracy depuis 2020. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.bel-canada.ca.

