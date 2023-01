Les équipes canadiennes de hockey mineur peuvent se concurrencer pour avoir une chance de remporter la somme de 100 000 $, qui sera remise à l'organisme de bienfaisance enregistré de leur choix, en effectuant le plus de bonnes actions possible

OSHAWA, ON, le 20 janv. 2023 /CNW/ - La Coupe des bonnes actions Chevrolet lance aujourd'hui sa septième saison et lance un nouveau défi aux équipes canadiennes de hockey mineur, en leur proposant de réaliser autant de bonnes actions que possible.

L’an dernier, l’équipe féminine U13 les Blazers, de Lloydminster, en Alberta, a été la grande gagnante de la sixième saison et est entrée dans l’histoire, car il s’agissait de la première équipe entièrement féminine à être proclamée championne de la saison. La Coupe des bonnes actions Chevrolet commence le vendredi 20 janvier 2023. (Groupe CNW/Chevrolet Canada)

L'équipe qui « remplira la coupe » en y ajoutant le plus grand nombre de bonnes actions possible entre le 20 janvier et le 4 mars 2023 sera proclamée gagnante de la Coupe des bonnes actions 2023. Les équipes de hockey mineur U11 à U15 admissibles peuvent participer; de plus, toute personne âgée de plus de 13 ans résidant au Canada peut proposer une bonne action au soutien de son équipe, en l'identiquetant et en diffusant une vidéo dans les médias sociaux. Qu'il s'agisse de nettoyer un parc local, d'épandre du sel sur les trottoirs, de donner des vêtements, les participants ont cette année davantage de flexibilité pour faire des actes de gentillesse.

« Depuis sa création, la Coupe des bonnes actions Chevrolet a permis la réalisation de milliers de bonnes actions, dans les villes de l'ensemble du Canada, a déclaré James Hodge, directeur de marque, Chevrolet Canada. L'objectif que vise Chevrolet Canada avec ce programme est de continuer à soutenir le hockey mineur en responsabilisant les jeunes. Pour ce faire, l'entreprise les incite à mettre en pratique les valeurs importantes et positives que leur inculque le sport et à redonner à leur collectivité. »

Au cours des six dernières saisons, la Coupe des bonnes actions Chevrolet a versé la somme de 750 000 $ dans l'ensemble du pays. Cette année, l'équipe gagnante remportera la somme de 100 000 $, qui sera remise à l'organisme de bienfaisance de son choix; elle verra aussi son nom gravé sur la Coupe des bonnes actions Chevrolet.

L'an dernier, l'équipe féminine U13 les Blazers, de Lloydminster, en Alberta, est entrée dans l'histoire; en effet, il s'agissait la première fois qu'une équipe entièrement féminine de hockey mineur était proclamée grande gagnante de la Coupe des bonnes actions Chevrolet. Cette équipe a donné à un organisme de bienfaisance le grand prix de 100 000 $ offert par Chevrolet Canada, afin de rendre une nouvelle patinoire locale accessible à tous et de permettre à davantage de membres de la collectivité de profiter de la glace.

Pour de plus amples renseignements sur la saison 2023 du programme de Coupe des bonnes actions Chevrolet, y compris sur la manière de participer en présentant une vidéo, ainsi que pour consulter le règlement officiel du concours, visitez le site Web suivant : Coupe des bonnes actions Chevrolet .



* Aucun achat nécessaire. Cliquez ici pour consulter la version intégrale du règlement du concours.

À PROPOS DE CHEVROLET AU CANADA

Fondée en 1911 à Detroit, Chevrolet est maintenant l'une des plus importantes marques automobiles au monde. Disponible dans près de 80 pays, elle a vendu près de 2,7 millions de voitures et de camions en 2021. Parmi les modèles Chevrolet, on compte des véhicules électriques et écoénergétiques qui se caractérisent par une performance attrayante, une conception qui fait battre les cœurs, des fonctions de sécurité actives et passives et une technologie conviviale, le tout à un excellent rapport qualité-prix. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les modèles Chevrolet, rendez-vous à l'adresse https://www.chevrolet.ca/fr .

SOURCE Chevrolet Canada

Renseignements: Michelle Burnham, Gestionnaire Sénior, Chevrolet Canada Communications, 905-431-1172, [email protected]