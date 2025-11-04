Cette campagne, intitulée « Anything Roots » (Roots en cadeau), donne vie à l'esprit humoristique de Roots de façon merveilleusement nostalgique. Dans une ambiance chaleureuse qui joue sur l'esthétique rétro, Rogen, concierge des fêtes de Roots, doit répondre à une multitude d'appels de la part de clients pour résoudre leurs dilemmes en matière de cadeaux avec humour et une bonne dose de charme canadien. Des achats de dernière minute aux frères et sœurs dépassés, Rogen prodigue des conseils humoristiques et authentiques, imprégnés de l'esprit typique de Roots.

« Seth Rogen incarne bon nombre des traits de caractère associés à Roots : chaleur, créativité, vivacité d'esprit, authenticité et profond attachement à la communauté », affirme Leslie Golts, directrice du marketing chez Roots. « Depuis plus de 50 ans, nous célébrons ceux et celles qui restent fidèles à eux-mêmes et à leurs racines. Cette campagne se veut un hommage aux spécificités, aux traditions et à la nostalgie qui confèrent à la période des Fêtes une ambiance si conviviale. »

Dans le cadre de cette campagne, Rogen, notre concierge, affirme que « pour les Fêtes, peu importe le cadeau Roots que vous leur offrirez, ils seront emballés ! »

Reconnue comme une destination de choix pour des cadeaux raffinés, Roots célèbre l'esprit des Fêtes en proposant des articles de qualité et des souvenirs mémorables.

La campagne a été réalisée grâce à la vision de la directrice artistique de Roots, Micah Cameron, en collaboration avec le directeur créatif de Roots, Joey Gollish. Elle a été menée par Josh Locy, photographiée par Jacq Harriet et produite par Chelsea Pictures et Cartel, avec le soutien des équipes marketing internes de Roots. Ancrée dans son patrimoine, mais conçue pour la vie d'aujourd'hui, la campagne « Roots en cadeau » illustre le joyeux chaos des Fêtes et le bonheur de rester connecté au-delà des frontières, des générations et des traditions.

Pour trouver une idée de cadeau originale, les clients sont invités à appeler la ligne d'assistance téléphonique des Fêtes de Roots au 1-855-ANY-THNG (269-8464) ou à se rendre dans certains magasins Roots au Canada pour vivre une expérience interactive.

La campagne des Fêtes 2025, Roots x Seth Rogen, sera affichée sur des supports publicitaires extérieurs, sur les réseaux sociaux, sur des plateformes de diffusion comme Netflix, Prime Video, et Spotify, dans les magasins Roots et sur le site Web roots.com.

Découvrez les tenues portées par Rogen dans la campagne en ligne et en magasin, y compris notre guide cadeaux.

À propos de Roots

Fondée en 1973 dans un petit chalet situé dans le nord du Canada, la marque « style de vie » Roots compte aujourd'hui plus de 100 magasins de détail au Canada, deux magasins aux États-Unis, ainsi qu'une plateforme de commerce électronique, www.roots.com, qui dessert de nombreux marchés internationaux. L'enseigne Roots possède plus de 100 magasins en Asie, gérés par des partenaires locaux, ainsi qu'une boutique en ligne sur le site Tmall en Chine. Nous concevons, commercialisons et vendons une vaste sélection de produits de diverses catégories, notamment des vêtements pour femmes, hommes et enfants, des modèles non genrés, des articles en cuir, des chaussures et des accessoires. Nos produits sont synonymes de confort, de qualité et de style, afin que vous puissiez vous sentir en harmonie avec la nature. Nous proposons des articles conçus pour vous accompagner dans vos aventures au quotidien et vous permettre de vivre pleinement votre vie. Nous vendons également en gros par l'intermédiaire de canaux interentreprises et accordons des licences à un groupe choisi de détenteurs de licences qui vendent des produits à de grands détaillants. Roots Corporation est une société canadienne qui exerce ses activités sous les noms de Roots et Roots Canada.

