Pour prévenir la maltraitance - Un nouvel outil sur le rôle social du notaire dans l'accompagnement de la clientèle aînée

QUÉBEC, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Tout le monde a un rôle à jouer afin de contrer la maltraitance envers les personnes aînées au Québec. La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, annonce qu'un nouvel outil à l'intention des notaires est maintenant disponible afin de les soutenir dans leur rôle-conseil auprès de la clientèle aînée qui pourrait être victime d'une situation de maltraitance.

La relation que développent les notaires avec leurs clients les place dans une position-clé pour jouer un rôle actif dans la lutte contre la maltraitance matérielle et financière. Les notaires rencontrent des personnes aînées pour différents actes ou transactions : testament, mandat, donation, procuration, hypothèque inversée, etc. Ces actes peuvent cacher des situations de maltraitance, d'où l'importance de sensibiliser, d'informer et d'outiller ces professionnels et professionnelles.

L'outil, créé en collaboration avec un comité de travail comprenant notamment des représentants de la Chambre des notaires du Québec (CNQ), propose des pistes de réflexion et d'intervention afin de s'assurer que les actions posées par leurs clients soient libres et éclairées.

« La maltraitance matérielle et financière peut être insidieuse et difficile à repérer. Afin de mieux protéger les personnes aînées, la sensibilisation et la vigilance sont d'une grande importance. Cet outil a été créé pour soutenir les notaires dans le but de prévenir de possibles situations de maltraitance envers les personnes aînées. En raison de la relation de confiance qu'ils entretiennent avec ces personnes, ils jouent un rôle déterminant. Je remercie les notaires du Québec pour leur collaboration dans cet effort collectif afin d'en faire encore plus et d'améliorer notre capacité d'intervention pour le bien des personnes aînées. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« La Chambre des notaires est fière d'avoir contribué à la création de cet outil, destiné aux notaires. Depuis toujours, ceux-ci jouent un rôle clé dans la protection juridique des aînés et des personnes en situation de vulnérabilité, en les accompagnant dans des moments cruciaux de leur vie. Grâce à cet ajout précieux à leur pratique, les notaires pourront continuer à offrir une protection juridique optimale, tout en soutenant cette clientèle dans leurs décisions importantes avec davantage de vigilance et de prévoyance. »

Me Bruno Larivière, président de la Chambre des notaires du Québec

Cet outil découle d'une mesure du Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2022-2027 : Reconnaître et agir ensemble.

Pour consulter l'outil : Outil sur le rôle social du notaire dans l'accompagnement de la clientèle aînée pour agir en prévention de la maltraitance

Si vous êtes victime ou témoin d'une situation potentielle de maltraitance envers une personne aînée ou une personne majeure en situation de vulnérabilité, n'hésitez pas à contacter la Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés.

