Pour les régions - Québec lance les travaux du projet d'agrandissement de l'Hôpital de Chicoutimi

CHICOUTIMI, QC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de l'agrandissement du bloc opératoire de l'Hôpital de Chicoutimi, la ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, le début des travaux.

La première étape du projet comprend le réaménagement du stationnement étagé. L'espace dégagé permettra ensuite d'agrandir le bâtiment du bloc opératoire. Précisons par ailleurs que les plans de ce stationnement sont pensés pour mettre en valeur le paysage, tout en préservant l'harmonie architecturale de l'Hôpital de Chicoutimi.

Rappelons que l'amélioration des infrastructures fait partie des éléments clés du Plan santé afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et citoyennes, mais aussi pour rendre les environnements de soins plus attrayants pour le personnel.

Citations :

« Les travaux de construction du stationnement de l'Hôpital de Chicoutimi constituent une première étape concrète vers la réalisation de ce projet majeur pour toute la population de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous améliorons activement nos infrastructures de soins de santé, partout au Québec, pour les rendre plus attrayantes pour le personnel, mais aussi pour toute la population. C'est un élément prioritaire du Plan santé pour rendre notre réseau de la santé à la fois plus humain et plus performant. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« C'est un immense bonheur de procéder ce matin à la pelletée de terre pour la construction du stationnement de l'Hôpital de Chicoutimi. Il s'agit d'une étape majeure pour un projet de premier ordre pour la population de notre région. Nous allons continuer de suivre de près son évolution et avons bien hâte de l'inaugurer officiellement. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Des mesures d'atténuation sont prévues, pendant toute la phase des travaux, afin de limiter au maximum les conséquences du projet sur le personnel de l'établissement et les personnes demeurant près des chantiers de construction.

Les détails sur cette première étape des travaux peuvent être consultés sur le site Internet du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean : https ://santesaglac.gouv.qc.ca/blocOPchicoutimi

La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet en partenariat avec le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

