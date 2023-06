Pour les régions - Québec inaugure les nouveaux locaux du laboratoire de pathologie de l'Hôpital Fleurimont

SHERBROOKE, QC, le 19 juin 2023 /CNW/ - La députée de Saint-François, Geneviève Hébert, a visité aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, les nouveaux locaux accueillant le laboratoire de pathologie de l'Hôpital Fleurimont, en Estrie. L'amélioration des infrastructures de soins de santé est l'un des éléments clés du Plan santé proposé par le ministre Dubé afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et citoyennes, mais également de créer des environnements de travail plus attrayants pour le personnel de la santé.

Les nouveaux locaux procureront un environnement de travail plus ergonomique et adapté aux besoins des patients, des patientes et du personnel. Les espaces ouverts du nouveau laboratoire favoriseront le travail d'équipe et permettront davantage de mobilité à l'intérieur des locaux. Les sommes investies pour la réalisation de ce projet, soit plus de 14 millions $, auront permis de doubler la superficie des nouveaux locaux.

Les équipements entièrement neufs, parfois même faits sur mesure et à la fine pointe de la technologie, permettront également d'accélérer le temps d'analyse et la capacité de traitement du laboratoire. La transmission des résultats pourra ainsi se faire plus rapidement pour les patients, les patientes et les professionnels. Ce sont environ 616 149 procédures de pathologie et 143 241 procédures de cytologie qui sont réalisées par le laboratoire de pathologie de l'Hôpital Fleurimont chaque année. Les nouvelles installations permettront d'augmenter la capacité d'analyse d'au moins 5 %.

« Ce projet de réaménagement du laboratoire de pathologie réalisé à l'Hôpital Fleurimont témoigne de notre engagement et de nos efforts pour accélérer le processus de modernisation de nos infrastructures sanitaires, partout au Québec. De plus, la réorganisation des laboratoires sur le même site permettra de proposer des services d'une plus grande qualité. Nous le faisons pour rendre notre réseau plus humain et plus performant. Nous souhaitons offrir des milieux de soins adaptés aux besoins de la population et des milieux de travail attrayants et agréables pour le personnel. Ce sont des éléments phares de notre Plan santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« La modernisation et le réaménagement du laboratoire de pathologie au sein de l'Hôpital Fleurimont est une excellente nouvelle pour toute notre région. Il nous permet de disposer d'un laboratoire performant avec des outils technologiques modernes pour non seulement produire des résultats rapidement, mais aussi analyser une plus grande quantité de données. C'est toute la population de l'Estrie qui profitera de ces installations, et cela me réjouit. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé à la réalisation de ce projet. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François, whip adjointe du gouvernement

Ce laboratoire de pathologie desservira toutes les installations du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS), et ce, en collaboration avec les laboratoires du CHUS - Hôtel- Dieu de Sherbrooke et de l'Hôpital de Granby .

et de l'Hôpital de . Ce projet représente un investissement de 14,375 millions $, financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières (PCFI).

Notons que le projet de construction du laboratoire serveur de l'Hôpital Fleurimont s'inscrit dans le cadre du déploiement d'OPTILAB, une démarche qui vise à accroître l'efficience des laboratoires de biologie médicale au Québec.

Par ailleurs, rappelons que les nouveaux secteurs d'angiographie et d'hémodynamie de l'Hôpital Fleurimont ont été inaugurés récemment.

