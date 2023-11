Pour les régions - Québec inaugure les nouveaux locaux de l'urgence de l'Hôpital de La Baie

LA BAIE, QC, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Le député de Dubuc, François Tremblay, a procédé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, à l'inauguration des nouveaux locaux de l'urgence de l'Hôpital de La Baie, une installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS). L'amélioration des infrastructures étant l'un des éléments clés du Plan santé, cet agrandissement permettra ainsi de mieux répondre aux besoins des citoyens et citoyennes de La Baie et des régions avoisinantes, et de rendre les environnements de soins plus attrayants pour le personnel.

De gauche à droite : Caroline Menier, directrice adjointe de proximité du RLS de La Baie Dr Keven Sergerie, médecin de l’urgence de La Baie et cogestionnaire médical Julie Labbé, présidente-directrice générale du CIUSSS Francois Tremblay, député de Dubuc Luc Tremblay, directeur de la logistique et des services techniques CIUSSS Dre Marlène Landry, directrice des services professionnels et des affaires médicales CIUSSS Julie Morin, AIC urgence de La Baie (Groupe CNW/Cabinet du ministre de la Santé)

Cette inauguration fait suite à la dernière phase des travaux d'agrandissement et de modernisation de l'urgence de l'hôpital, représentant un investissement global de 7,5 millions $. Ce projet incluait la rénovation de l'accueil, de la salle d'attente de l'urgence, de même que la finition de l'aménagement extérieur, dont le revêtement et la fenestration. L'agrandissement a également permis de déplacer le garage des ambulances, offrant ainsi une meilleure coordination des arrivées des nouveaux patients.

Rappelons que le projet consistait à réorganiser l'environnement de travail de l'urgence, incluant le secteur de l'observation et la salle de stabilisation, afin d'offrir des espaces davantage fonctionnels et sécuritaires, à la fois pour le personnel et pour les patients et patientes. En offrant davantage d'intimité, les nouveaux aménagements contribuent concrètement à améliorer l'expérience patient.

Citations :

« L'inauguration de ces locaux marque la fin de ce projet d'infrastructure important, qui a permis de moderniser les services d'urgence de l'Hôpital de La Baie, mais aussi d'améliorer la coordination des services rendus aux patients et patientes. Ces améliorations profiteront à l'ensemble de la population, mais aussi au personnel, qui bénéficiera d'espaces plus fonctionnels et agréables. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« J'ai eu l'occasion de suivre ce dossier majeur de près. Il a mobilisé une équipe de travail qui a été en mesure de cibler les besoins réels dans une approche innovante et durable. La direction de notre CIUSSS régional a été exemplaire dans sa planification chirurgicale du projet. La collaboration avec le ministre de la Santé aura contribué à l'effort collectif et à cette réalisation dont nous sommes si fiers. »

François Tremblay, député de Dubuc

Faits saillants :

Les travaux se sont déroulés sur une période de 18 mois, après s'être amorcés au printemps 2022. Notons qu'ils n'ont occasionné aucun bris de service.

