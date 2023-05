Pour les régions - Québec inaugure la nouvelle urgence de l'Hôpital Honoré-Mercier

SAINT-HYACINTHE, QC, le 29 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la députée de Saint-Hyacinthe, Chantal Soucy, ont participé aujourd'hui à l'inauguration de la nouvelle urgence de l'Hôpital Honoré-Mercier, à la suite de travaux d'agrandissement d'envergure qui ont permis de tripler sa superficie. Il s'agit d'un geste supplémentaire parmi les actions entreprises par le gouvernement pour désengorger les urgences. L'amélioration des infrastructures de soins de santé a pour but de mieux répondre aux besoins des citoyens et citoyennes, mais permet également la création d'un environnement de travail plus attrayant pour le personnel de la santé. Ce sont deux éléments clés du Plan santé proposé par le ministre Dubé.

Rappelons que le projet consistait en un agrandissement d'une superficie de 6 516 m2, sur deux niveaux. La nouvelle urgence inclut, entre autres, une salle d'attente plus spacieuse, une zone d'évaluation rapide de sept fauteuils afin de traiter efficacement les patients et patientes qui doivent être vus de façon urgente, une aire d'observation de 26 civières ainsi qu'une aire de choc de quatre civières. Des cubicules uniques et fermés permettront par ailleurs de mieux prévenir les infections.

On y trouve également un garage pouvant accueillir quatre ambulances de même que des salles mécaniques et un lien de jonction. En plus de l'agrandissement de l'urgence, le projet a permis de réaménager le secteur de l'unité de médecine de jour, de l'aire clinico-administrative et des aires de soutien, afin d'optimiser leur fonctionnement.

« La nouvelle urgence de l'Hôpital Honoré-Mercier est un exemple concret des fruits du travail de notre gouvernement pour offrir des milieux de soins modernes et adaptés. Il s'agit de l'une des mesures phares de notre Plan santé afin de procurer aux régions du Québec des infrastructures à la hauteur de ce que les citoyens et citoyennes, ainsi que le personnel, méritent. La superficie de la nouvelle urgence, trois fois plus grande que l'ancienne, améliorera l'accessibilité et la qualité des soins offerts aux patients et patientes, et permettra au personnel d'évoluer au sein d'environnements de travail plus stimulants. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« En ma qualité de députée, je suis fière d'avoir réussi à obtenir le financement nécessaire pour la concrétisation de ce projet majeur à l'Hôpital Honoré-Mercier. Les travaux réalisés permettront d'offrir aux citoyens et citoyennes un meilleur accès aux services d'urgence dans un environnement de soins plus moderne et mieux adapté à leurs besoins. Merci à l'ensemble des équipes qui ont œuvré à la réalisation de ce projet. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

En parallèle, le gouvernement pose des gestes concrets pour améliorer l'accès aux soins et diminuer la pression sur les urgences :

582 252 patients supplémentaires ont été pris en charge par un groupe de médecine familiale en date du 30 avril 2023.

Une ligne pédiatrique a été créée afin que les parents puissent rapidement obtenir un rendez-vous ou des conseils pour leur enfant malade.

Des places en hébergement ont été développées à l'extérieur des hôpitaux et l'implantation progressive de l'approche d'hébergement à domicile a démarré.

Les plans de surcapacité ont été déployés pour éviter les épisodes très critiques dans les urgences et réduire le taux d'occupation des urgences.

Des équipes ont été mises en place pour améliorer la fluidité hospitalière dans tous les hôpitaux.

Des cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées (IPS) ont été mises sur pied.

Le coût total de ces travaux s'élève à 69 M$.

Lors de problèmes de santé mineurs, plusieurs options sont offertes à la population. Pour les connaître et savoir quand consulter à l'urgence, visiter le Québec.ca .

