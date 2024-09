Pour les régions - Québec annonce la répartition des 458 nouveaux médecins de famille

QUÉBEC, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dévoilé aujourd'hui les nouveaux plans régionaux d'effectifs médicaux (PREM) pour l'année 2025. Un ajout de 458 nouveaux médecins de famille est prévu, réparti afin de mieux répondre aux besoins des patients et patientes dans chaque région. Comme le ministre l'avait annoncé, ces nouveaux PREM feront à nouveau l'objet d'allègements afin de valoriser la médecine familiale et d'attirer davantage de nouveaux médecins en région.

Plus de prévisibilité, de souplesse et de flexibilité

Dès cette année, les départements régionaux de médecine générale (DRMG), responsables de l'application des plans régionaux d'effectifs médicaux (PREM), obtiendront plus de prévisibilité et de souplesse grâce à une planification sur deux ans. Jusqu'à maintenant, cette planification se faisait sur un an seulement.

Grâce aux assouplissements annoncés cette année et l'an dernier, les DRMG obtiendront des réponses plus rapides à leurs demandes qui concernent leur région par une simplification du processus administratif. Cela contribuera à réduire les délais actuels qui peuvent parfois entraîner le désistement de candidats ou de candidates qui acceptent une offre ailleurs entre-temps.

Également, à compter du PREM 2025, toutes les demandes d'exemptions de pénalités des DRMG faites au comité paritaire responsable des PREM seront soutenues d'emblée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) lorsqu'elles concernent des sous-territoires d'un même DRMG, et ce, afin de donner plus d'agilité dans la gestion régionale, un exemple concret de gestion de proximité. Cet assouplissement s'inscrit dans la volonté du ministre Dubé de ramener la prise de décision sur le terrain, dans les régions, et de reconnaître l'expertise et le savoir-faire des DRMG.

Mise en place d'un comité pour évaluer d'autres assouplissements

Un groupe intensif de travail, réunissant notamment des représentants du MSSS, des DRMG et de la FMOQ, a été mis sur pied. Il se penchera sur différentes options, en plus de celles déjà annoncées, pour assouplir et revoir le système des PREM.

Citation :

« Notre objectif est de mieux répondre aux besoins dans chacune des régions en rendant la pratique de la médecine familiale plus attrayante pour les futurs médecins de famille. Ces changements sont importants et auront des bénéfices concrets tant pour le personnel de la santé que pour les patients des différentes régions du Québec. Nous nous adaptons, pour les patients et le personnel. C'est la bonne chose à faire. Afin d'aller encore plus loin, nous allons poursuivre les travaux et la réflexion sur un éventuel moratoire sur les PREM en médecine de famille. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Rappelons que les PREM ont pour objectif de répartir géographiquement et équitablement les effectifs médicaux en médecine de famille dans toutes les régions du Québec. Pour chaque région administrative, une cible annuelle de recrutement, c'est-à-dire un nombre de postes, est autorisée. Les PREM tiennent compte de la mobilité des médecins déjà en exercice, des départs à la retraite et du nombre attendu de nouveaux médecins.





Afin d'améliorer l'accès aux soins pour les patients et patientes partout au Québec, le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, ont annoncé en 2023 qu'il y aurait une augmentation des admissions en médecine de 404 places au cours des trois années suivantes, afin de former 660 médecins supplémentaires sur quatre ans en 2026-2027, comme le gouvernement s'y est engagé. En raison du délai que requiert la formation en médecine, le nombre de nouveaux médecins de famille sur le terrain augmentera dès 2026-2027.





Ces assouplissements s'ajoutent à plusieurs autres changements annoncés au cours de la dernière année afin d'améliorer le processus de répartition des médecins sur l'ensemble du territoire québécois : Durant la période initiale de candidature, les postulants et postulantes peuvent maintenant sélectionner deux régions et deux sous-territoires par région dans lesquelles ils veulent travailler; Les médecins peuvent maintenant choisir leurs activités médicales particulières (AMP) au moment de la signature de leur avis de conformité au PREM et indiquer leurs préférences d'AMP lors de l'envoi de leur formulaire de demande d'avis de conformité aux PREM; Les DRMG ont maintenant une pleine autonomie pour répartir les places dans les sous-territoires de leur PREM.



Lien connexe :

Pour plus d'information : PREM

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements : Audrey Noiseux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 514 779-3114