Pour les patients - Hôpital général de Montréal : Québec inaugure deux unités pour réduire les délais d'attente en chirurgie et à l'urgence

QUÉBEC, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Afin de continuer d'améliorer l'accès aux soins pour la population québécoise, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce l'ouverture du service de médecine de jour à l'Hôpital général de Montréal du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et de l'unité de récupération améliorée après chirurgie. Ces deux services contribuent individuellement à diminuer la pression sur les urgences et à accélérer considérablement le rattrapage des chirurgies, au bénéfice des Québécoises et des Québécois.

Pour réduire l'attente à l'urgence

En fonction depuis le 15 janvier, le service de médecine de jour permet de réorienter des patients et patientes qui se présentent à l'urgence pour des problèmes de santé moins urgents. Ainsi, ce service réduit l'engorgement et le temps d'attente à l'urgence pour les personnes dont l'état de santé nécessite des soins immédiats. Sur place, trois civières, trois fauteuils de traitement, un appareil d'échographie et plusieurs autres services sont disponibles pour réaliser un diagnostic.

Pour diminuer le délai en chirurgie

Mise en place récemment, l'unité de récupération améliorée après chirurgie fait toute la différence dans le rétablissement des patients et patientes. Offrant un accompagnement des patients avant, pendant et après l'opération, cette unité leur permet de rester moins longtemps à l'hôpital et de réduire les risques de complications. L'accompagnement est basé sur les meilleures pratiques, qui s'appliquent à plus d'une trentaine de chirurgies exécutées au CUSM. En peu de temps, cette unité de huit lits a permis de réduire considérablement le taux d'annulations d'interventions chirurgicales et de libérer plus rapidement l'espace pour d'autres personnes en attente d'une chirurgie.

Citation :

« Tant au chapitre de la première ligne que du rattrapage des chirurgies, nous ne ménageons aucun effort pour améliorer l'accès aux soins et l'expérience des patients et patientes, comme indiqué dans les priorités de notre Plan santé. Je salue les équipes du CUSM pour leur collaboration et leur leadership dans ces deux projets qui confirment la mobilisation exemplaire de nos établissements pour améliorer les choses. Tous ensemble, nous pouvons faciliter l'accès aux services de santé pour les Québécoises et les Québécois. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Le service de médecine de jour pourra éventuellement offrir de 15 à 20 lits à l'Hôpital général de Montréal. De plus, il exploitera les progrès de la santé numérique en matière de surveillance et de prestation de soins. Le service pourrait aussi évoluer en prenant le virage de l'hospitalisation à domicile.





Rappelons que le projet de l'unité de récupération améliorée après chirurgie est l'aboutissement de 15 années d'efforts et de recherche de l'équipe dirigée par la docteure Liane Feldman , chirurgienne en chef au CUSM. Le CUSM est reconnu internationalement pour son leadership dans le développement des parcours de récupération améliorée après chirurgie, qui favorisent l'excellence, la sécurité et l'efficacité des soins chirurgicaux.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039