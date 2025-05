Pour les patients et le personnel - Inauguration du dispensaire urbain pour l'enseignement clinique à Sept-Îles

QUÉBEC, le 23 mai 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a pris part aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, à l'inauguration du Dispensaire urbain pour l'enseignement clinique (DUEC) à Sept-Îles.

L'installation se trouve dans les locaux du pavillon Alouette de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Ce projet est réalisé grâce au partenariat entre le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, l'UQAC et le Cégep de Sept-Îles. Il permettra de former du personnel infirmier dans des situations réelles de soins. Il accueillera des stagiaires de niveaux collégial et universitaire provenant entre autres des programmes de soins infirmiers du Cégep de Sept-Îles et de sciences infirmières de l'UQAC, dans un milieu permettant une pratique unique en dispensaire en région éloignée.

Citations :

« Les besoins en matière de santé sont importants. Il nous faut continuer de faire preuve d'ingéniosité et d'innovation, non seulement pour attirer de nouvelles personnes, mais aussi pour leur offrir un espace de formation moderne et de qualité. Ce projet développé en partenariat permettra de former du personnel infirmier dans des situations réelles de soins. Dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, il vise aussi à attirer et à retenir du personnel dans la région. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je partage votre fierté de voir ce beau projet se réaliser! Je tiens à souligner la mobilisation exemplaire de la communauté. Au cours des 10 dernières années, de nombreux partenaires se sont engagés dans cette initiative novatrice dans la région, contribuant activement à sa concrétisation. Merci à toutes les personnes qui ont cru à ce projet, qui aura assurément des bénéfices importants tant pour le personnel que pour les patientes et les patients. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

Faits saillants :

Les dispensaires sont des installations qui offrent des soins à la population en région éloignée.

fin avril, des soins de santé sont offerts à la clientèle étudiante du Cégep de Sept-Îles, de l'UQAC et du milieu de vie Nutshimit par une infirmière clinicienne. Embauchée par l'UQAC, elle est également responsable d'enseigner et de superviser les stagiaires en contexte de soins de santé de proximité. Une infirmière du CISSS de la Côte-Nord est aussi attitrée aux activités du DUEC, notamment pour la recherche et l'enseignement. Des services de santé de proximité y seront aussi offerts prochainement.

