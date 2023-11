Des produits primés

À la fois sèche-cheveux et brosse coiffante, Combiné Volumateur Plus One-StepMC est un appareil primé et le nouvel outil de coiffure préféré des adeptes et des rédacteurs. Il permet de réaliser des brushings 75 % plus brillants en moitié moins de temps* qu'en séchant et en coiffant les cheveux séparément. En PLUS, il est doté de caractéristiques nouvelles et améliorées telles qu'un réglage de chaleur supplémentaire pour personnaliser le coiffage, une nouvelle tête ovale de 2,4 po pour une plus grande polyvalence et un nouveau manche plus mince pour un meilleur contrôle. La tête de brosse amovible se range facilement, l'idéal pour les déplacements et les voyages. Il est offert chez Walmart, Canadian Tire, London Drugs, Amazon, Loblaw's et La Baie. Les prix varient entre 79,96 $ et 89,99 $ CA (PDSF).

* Selon des tests indépendants.

Des produits nouveaux et innovants

Revlon® Hair Tools a lancé récemment son nouveau fer à lisser One-StepMC Air Straight, une idée-cadeau des Fêtes géniale pour les personnes qui aiment sécher et lisser leurs cheveux, gagner du temps et obtenir des résultats dignes d'un salon de coiffure.

Passez de cheveux humides à lisses à l'aide d'un seul outil! La technologie AirPauseMC permet d'activer le flux d'air avec une simple pression des poignées. Il suffit de les relâcher pour l'arrêter. Ce sèche-cheveux et fer à lisser deux en un permet de conserver 100 % de l'humidité naturelle des cheveux et d'obtenir une chevelure lisse et brillante. Il est offert en magasin ou en ligne chez Canadian Tire, London Drugs, Best Buy Canada, La Baie et Uniprix, Proxim. Un excellent rapport qualité-prix, juste inférieur au PDSF de 100 $ CA.

L'appareil Revlon® Combiné Séchoir Boucleur One-StepMC est un outil unique qui combine un fer à friser et un sèche-cheveux pour boucler les cheveux tout en les séchant. Il crée des boucles brillantes et rebondissantes, avec moins de dommages grâce à son cylindre à triple revêtement de céramique et tourmaline. L'air chaud circule à travers le cylindre ventilé à 360° pour diffuser uniformément la chaleur et sécher et boucler en douceur, le tout en une seule étape. Résultat : moins de dommages, plus de boucles et économie de temps, d'argent et d'espace! Un excellent rapport qualité-prix à compter de 80 $ CA (PDSF). Il est offert en magasin ou en ligne chez Walmart, London Drugs et La Baie.

Ensembles de coiffure des Fêtes One-StepMC à moins de 120 $ CA (PDSF)

Revlon® Hair Tools offre de multiples possibilités en un seul outil. L'ensemble de coiffure Revlon One-StepMC contient la brosse coiffante primée qui sèche et coiffe en une seule étape! Son manche amovible facilite le rangement, tandis que l'accessoire ventilé Blowout Curls de 1,25 po est parfait pour créer des boucles avec son cylindre à triple revêtement de céramique et tourmaline. Cet ensemble des Fêtes permet de réaliser une variété de coiffures avec volume, ondulations et boucles. Ce cadeau prêt à offrir est joliment présenté dans un emballage festif. Il est offert à 99,99 $ CA (PDSF) en magasin et en ligne chez London Drugs.

L'ensemble de coiffure trois pièces Revlon One-StepMC Ultra. Réalisez à la maison des coiffures dignes de salon avec toute la puissance d'un sèche-cheveux! Cet outil trois en un permet de sécher les longueurs et les franges rideaux et de créer des boucles. L'ensemble comprend une brosse ovale dotée d'un cylindre à revêtement en céramique et titane et d'un manche amovible pratique pour le voyage ou le rangement, une brosse ronde en céramique de 1,5 po pour donner du volume aux racines, l'idéal pour les cheveux courts à mi-longs, et un accessoire Blowout Curls de 1,25 po pour créer des boucles parfaites sans chaleur extrême. Les accessoires de coiffure trois en un permettent de créer du volume, des boucles et des ondulations. Il est offert à 119,99 $ CA (PDSF) exclusivement en magasin et en ligne chez Best Buy.

Pour les Fêtes de fin d'année, offrez à la personne qui aime les cheveux bien coiffés des outils de coiffure abordables et pratiques qui permettent d'économiser temps et argent, de la part d'une marque patrimoniale réputée depuis 1932. Revlon se consacre depuis toujours à vous aider à créer les styles que vous aimez. Nous vous aidons à vivre votre vie - à votre façon - grâce à des outils de coiffure bien pensés qui changent complètement votre façon de vous coiffer! Des innovations audacieuses, plus rapides, plus faciles et plus intelligentes pour vous aider à faire de vos cheveux, de votre journée et de votre vie ce que vous voulez qu'ils soient. Encore plus... vous. Et il n'y a pas plus audacieux!

