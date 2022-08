OTTAWA, ON, le 25 août 2022 /CNW/ - Alors que les Québécoises et les Québécois s'apprêtent à se rendre aux urnes le 3 octobre prochain, l'Association nationale des retraités fédéraux (ANRF) fait campagne pour une modernisation des services et soins pour les aînés du Québec.

« Le système de santé du Québec est mal en point, on le sait. Cette réalité fait manchette depuis des années. Le système de santé a besoin d'une restructuration et d'investissements massifs pour offrir des soins de santé et des services sociaux accessibles et de qualité », a déclaré Jacques Lambert, administrateur de l'ANRF au Québec. « Le Québec a besoin d'un plan clair pour que son système de santé soit en mesure de répondre aux besoins d'une population vieillissante qui mérite d'être traitée avec dignité. Les personnes âgées doivent participer à la prise de décisions politiques qui ont une incidence sur leur bien-être et leurs soins. »

Le prochain gouvernement québécois doit s'engager à investir massivement dans les soins et les services aux aînés; dans l'instauration d'une stratégie pour les aînés; et dans le rétablissement et la modernisation du système de santé.

Le moment est venu de changer notre perspective sur le vieillissement.

Nous demandons à tous les partis qui formeront la prochaine Assemblée nationale de s'engager à prioriser les intérêts des aînés du Québec en appuyant toute politique, tout programme et les fonds budgétaires déjà mis de l'avant qui visent à atteindre les objectifs suivants :

Investir massivement dans les soins et les services aux aînés dans une perspective de continuum de soins.

Instaurer une stratégie provinciale pour les aînés fondée sur les déterminants sociaux de la santé, garantie, encadrée et surveillée par une personne désignée par l'Assemblée nationale.

Faire des investissements majeurs pour rénover et moderniser le système de santé et les services de première ligne.

« La pandémie a démontré que tous n'étaient pas égaux devant la maladie. La disponibilité des soins et des services, les conditions de vie, les conditions de travail, l'état des installations et les processus de prise de décision en temps de crise doivent être l'objet de normes », a déclaré Andrée Lise Provost, administratrice de l'ANRF au Québec. « Il est temps d'investir dans la dignité et le bien-être des personnes âgées. Après deux ans et demi de tragédies, nous devrions être en mesure de tirer des leçons de nos erreurs et d'opérer les changements de société dont nous avons besoin pour y remédier. Ces élections provinciales sont l'occasion, pour nous, d'y parvenir. »

Pour en savoir plus sur la campagne de l'ANRF au sujet des élections du Québec, consultez : www.retraitesfederaux.ca/lequebecvoteen2022

À propos de L'Association nationale des retraités fédéraux

L'Association nationale des retraités fédéraux (ANRF) est le plus important organisme canadien de défense des employés et retraités de la fonction publique fédérale, des vétérans des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ainsi que des juges de nomination fédérale, de leurs partenaires et de leurs survivants. Comptant plus de 170 000 membres au Canada, dont près de 32 000 au Québec, l'ANRF revendique des améliorations à la sécurité financière, la santé et le bien-être de nos membres et de tous les Canadiens et Canadiennes depuis 1963.

SOURCE L'Association nationale des retraités fédéraux

Renseignements: Relations médiatiques: Andrew McGillivary, Directeur, Communications, marketing et recrutement, [email protected], 613-745-2559, poste 234