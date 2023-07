Pour le patient - Une étape de plus franchie pour le projet de modernisation de l'urgence et d'aménagement d'une unité d'intervention brève en santé mentale à l'Hôpital de Saint-Eustache

SAINT-EUSTACHE, QC, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, le ministre responsable de la région des Laurentides, Benoit Charette, ainsi que la députée de Mirabel, Sylvie D'Amours, annoncent que le projet de modernisation de l'urgence et d'aménagement d'une unité d'intervention brève en santé mentale à l'Hôpital de Saint-Eustache franchit une nouvelle étape dans le but d'améliorer les soins de santé pour la population de la région des Laurentides.

Le gouvernement du Québec autorise ainsi l'équipe chargée du projet à amorcer l'élaboration du dossier d'affaires. Les appels d'offres pour les services professionnels d'architecture et d'ingénierie seront lancés le 21 juillet.

Les travaux prévus dans le cadre du projet incluent l'agrandissement de 17 880 m² à l'arrière de l'hôpital, ainsi qu'un réaménagement de 560 m². L'agrandissement est destiné à accueillir une urgence comprenant notamment 38 civières, 4 civières de choc ainsi qu'une zone d'évaluation rapide de 10 fauteuils. L'unité d'intervention brève en santé mentale sera quant à elle constituée de 10 lits en chambres individuelles.

Rappelons que l'amélioration des infrastructures de soins de santé est l'un des éléments clés du Plan santé du gouvernement du Québec. Elle vise à rendre les environnements de soins plus attrayants pour le personnel et mieux adaptés aux besoins des citoyens et citoyennes tout en améliorant l'accès à des soins de qualité.

Citations :

« Ce projet est essentiel afin d'être en mesure d'offrir aux citoyens et citoyennes des Laurentides des infrastructures hospitalières à la hauteur des besoins actuels. Comme gouvernement, nous savons qu'il est nécessaire de moderniser nos installations de santé. C'est pour cette raison que nous n'hésitons pas à accélérer les projets qui vont en ce sens afin de mieux desservir la population. La mise à niveau de l'unité d'intervention brève permettra également une meilleure prise en charge des patients et patientes atteints de problèmes de santé mentale. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« De tels travaux auront un effet positif notable et durable sur l'expérience de soins des usagers et usagères de la région, mais également sur leur qualité de vie. Ce projet est mené en cohérence avec l'évolution des besoins et du contexte clinique actuel. Les nouveaux espaces permettront d'offrir des services adaptés à la réalité des gens d'ici, à la fois plus accessibles, plus conviviaux et plus sécuritaires. Cela témoigne des efforts que fait notre gouvernement pour mieux desservir la région en matière de santé. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis avec une grande attention l'évolution de ce projet de modernisation de l'Hôpital de Saint-Eustache. C'est une bonne nouvelle pour la communauté, qui a besoin d'un milieu de soins adapté pour satisfaire ses importants besoins en matière de santé. Je remercie toutes les personnes qui contribuent à faire avancer ce projet et qui participeront à sa réalisation au cours des prochaines années. »

Sylvie D'Amours, députée de Mirabel

Faits saillants :

Parmi les effets positifs attendus par la concrétisation de ce projet, mentionnons un meilleur accès à des soins de santé de qualité pour la population des Laurentides et l'amélioration des conditions de pratique du personnel.





Cette amélioration sera rendue possible grâce à une prestation optimale sur le plan de la qualité, de l'accessibilité, de la fonctionnalité, de l'organisation des soins, de la sécurité, de la prévention et du contrôle des infections, de l'efficience et de l'efficacité des services.





Soulignons que le projet vise également à mieux répondre aux besoins de main-d'œuvre, grâce à un milieu moderne favorisant l'attraction et la rétention du personnel.





La Société québécoise des infrastructures (SQI) agit à titre de gestionnaire de projet.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039