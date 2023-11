Pour le patient - Une entente de principe est conclue entre Québec et les médecins spécialistes pour un meilleur accès à des consultations

Québec, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), le docteur Vincent Oliva, annoncent qu'une entente de principe a été conclue afin de permettre un meilleur accès pour les patients à des consultations avec les médecins spécialistes à travers le Québec. Bien que de nombreuses autres actions sont nécessaires pour améliorer l'ensemble du réseau, il s'agit sans aucun doute d'un pas dans la bonne direction.

Meilleur accès aux médecins spécialistes

Cette entente met en place une nouvelle façon de travailler entre le gouvernement et la FMSQ pour que les médecins spécialistes qui pratiquent à l'extérieur d'un établissement hospitalier participent désormais à combler certains besoins de la population, selon la réalité de chaque région. L'accès à des consultations en médecine spécialisée sera ainsi facilité en évitant les solutions mur-à-mur.

Concrètement, la contribution de ces médecins qui ne pratiquent pas dans un établissement du réseau sera définie par les activités médicales particulières (AMP) selon les besoins locaux, régionaux et nationaux. En fonction des caractéristiques de chaque spécialité, ces médecins devront combler certaines heures de consultation ou encore de prise en charge. La détermination des AMP tiendra compte des différentes réalités qui peuvent varier en fonction de chaque spécialité à la fois pour les patients et les médecins spécialistes.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la FMSQ détermineront conjointement les modalités d'application plus particulières de chaque spécialité. Le processus débutera dès décembre 2023 et se terminera au plus tard le 30 novembre 2024. Notons qu'une entente sur les AMP existe déjà avec les médecins omnipraticiens, mais qu'il s'agit d'une première, en collaboration avec les médecins spécialistes.

Amendements au projet de loi no 15

Avec cette entente, le ministre de la Santé ainsi que le président de la FMSQ réaffirment leur volonté d'améliorer l'état actuel du réseau. Depuis le dépôt du projet de loi no 15, les discussions entre le gouvernement et la FMSQ se sont poursuivies afin de trouver des solutions pour assurer une contribution accrue des médecins spécialistes hors établissement. Ainsi, des amendements seront déposés pour ajuster le projet de loi no 15 en conséquence. Enfin, cette entente est non seulement une preuve que la collaboration donne des résultats pour les patients, mais vient lui donner une place centrale pour les années à venir.

Citations :

« Les grands gagnants de cette entente, ce sont les Québécoises et les Québécois. Depuis le dépôt du Plan santé, nous avons déterminé les changements nécessaires pour améliorer l'accès au réseau de la santé et un plus grand équilibre de la responsabilité médicale à l'égard de la population a toujours été au cœur de notre vision. Cette entente de principe est la preuve qu'en travaillant en collaboration, nous pouvons mettre en œuvre des solutions concrètes qui amélioreront l'accès aux services spécialisés de santé. Je remercie les membres de la FMSQ d'être au rendez-vous. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« La conclusion de cette entente de principe démontre le caractère incontournable de la négociation. Nous avons ainsi trouvé des moyens de collaborer sur les AMP de façon à ce qu'elles tiennent compte des besoins particuliers de nos patients et de la réalité de chaque spécialité. Cette entente doit jeter les bases d'une nouvelle façon de travailler entre les médecins spécialistes et le MSSS dans l'intérêt des patients. »

Le docteur Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

Faits saillants :

Les AMP sont des activités prioritaires que les médecins s'engagent à réaliser et qui serviront à les orienter vers les secteurs d'activités médicales qui devront être comblés de façon prioritaire pour satisfaire les besoins de la population d'une région à l'autre.

La liste des AMP prédéterminées est la suivante :

la participation aux activités hospitalières;



le soutien à une installation de la région;



une consultation sur référence selon les priorités établies par le réseau de la santé;



le soutien à une installation en dehors de la région ;



toutes les autres activités prioritaires déterminées en collaboration entre le MSSS et la FMSQ.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039