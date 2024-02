Pour le patient - Réduire les effets des traitements du cancer grâce à une nouvelle technologie au CHU de Québec-Université Laval

QUÉBEC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le CHU de Québec-Université Laval se dote, dans le cadre du nouveau complexe hospitalier (NCH), d'un nouvel appareil de radiothérapie guidée par imagerie par résonance magnétique couplé à un accélérateur linéaire (IRM-LINAC), une première au Québec. Cette nouvelle technologie permettra de soigner les patients et patientes de façon plus précise et ainsi de réduire les effets secondaires des traitements du cancer.

L'annonce en a été faite aujourd'hui par le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé.

D'un coût de 8,3 millions $, ce nouvel appareil technologique moderne et à la fine pointe de la technologie permettra d'adapter le plan de traitement des patients et patientes à chaque séance grâce à des images dynamiques prises en temps réel de la tumeur. L'IRM-LINAC permet également de guider le traitement afin d'obtenir une radiothérapie de très haute précision. Il s'agit d'ailleurs du seul système existant qui combine simultanément l'acquisition rapide d'images par résonance magnétique, d'une qualité équivalente à celle obtenue en radiologie, et l'émission de rayonnement en vue d'un traitement.

L'implantation de ce nouvel appareil moderne au Centre intégré de cancérologie (CIC) du NCH-CHU de Québec constitue une très belle innovation pour le réseau de la santé et des services sociaux, permettant d'offrir des traitements modernes et surspécialisés pour les patientes et patients atteints de cancer, comme c'est l'objectif du Plan santé.

« L'implantation de ce nouvel appareil d'IRM-LINAC est une innovation importante qui permettra une prise en charge personnalisée et plus efficace des patientes et des patients traités par radiothérapie. En effet, c'est un appareil qui repousse les limites de la thérapie adaptative. Cela peut faire toute la différence dans l'efficacité des soins et des traitements entrepris. Cet exemple d'innovation permet de rendre notre réseau de la santé plus moderne, et c'est l'un des objectifs de notre Plan santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

L'IRM-LINAC est un équipement spécialisé qui permet de voir de façon très précise des tumeurs en cours de traitement afin d'optimiser la planification de la radiothérapie et d'adapter chaque jour le traitement à l'évolution du patient ou de la patiente pour diminuer les effets secondaires et augmenter la probabilité du contrôle de la maladie.





Avec cette acquisition, le Centre intégré de cancérologie (CIC) sur le site du nouveau complexe hospitalier ouvert en 2022 dispose d'un total de 10 accélérateurs linéaires, dont un appareil IRM-LINAC, qui est une nouvelle technologie constituée d'un accélérateur linéaire couplé à une résonance magnétique.





Le CIC est le premier centre au Québec à faire l'installation d'un IRM-LINAC pour traiter les patientes et les patients. Il s'agit du quatrième centre au Canada à posséder ce type d'équipement.





à posséder ce type d'équipement. Notons que le CIC est le plus grand centre de cancérologie au Québec et parmi les plus grands au Canada . Il intègre la majorité des services ambulatoires spécialisés et surspécialisés offerts en cancérologie au CHU, soit : la radiothérapie externe, la curiethérapie, les consultations externes en oncologie, la chimiothérapie pour les patientes et patients adultes ainsi que des activités d'enseignement et de recherche.





. Il intègre la majorité des services ambulatoires spécialisés et surspécialisés offerts en cancérologie au CHU, soit : la radiothérapie externe, la curiethérapie, les consultations externes en oncologie, la chimiothérapie pour les patientes et patients adultes ainsi que des activités d'enseignement et de recherche. Rappelons que le nouveau complexe hospitalier vise à regrouper les services cliniques offerts actuellement à L'Hôtel-Dieu de Québec et à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Le projet consiste à construire de nouveaux bâtiments sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et à réaménager certains espaces existants.

