Pour le patient - Québec se dote d'un nouvel appareil de pointe en imagerie moléculaire pour soutenir la recherche sur le diabète

QUÉBEC, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, et la députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Geneviève Hébert, sont heureux de souligner l'acquisition d'un nouvel appareil de tomographie par émission de positrons (TEP) couplé à un tomodensitomètre (TDM) à l'Hôpital Fleurimont, une installation du Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS). Il s'agit d'un bel exemple d'innovation dans le réseau de la santé, permettant de rendre celui-ci plus performant pour les patients et patientes, comme il est souhaité dans le Plan santé.

Grâce à cet appareil, les chercheurs et chercheuses peuvent suivre le développement du diabète de type 2 et ses complications pour étudier de nouvelles façons de diagnostiquer cette maladie, autres que la mesure de glycémie.

Rappelons que l'innovation fait partie des éléments phares du Plan santé présenté par le ministre Dubé en mars 2022. Pour se transformer, le système de santé et de services sociaux doit relever le défi de l'innovation. Cela passe notamment par le fait de doter les professionnels et professionnelles des bons outils pour intervenir efficacement.

Citations :

« Depuis sa mise en fonction, ce nouvel appareil contribue à mieux répondre aux besoins en recherche, notamment dans le but de mieux soutenir les patients et patientes atteints de diabète de type 2. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires et particulièrement la Fondation du CHUS pour son engagement soutenu à mobiliser la communauté autour de projets qui ont une grande importance pour de nombreuses personnes. Cet exemple d'innovation permet de rendre notre réseau de la santé plus performant, comme indiqué au Plan santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« L'implantation du nouveau TEP-TDM à l'Hôpital Fleurimont permet de réaliser d'importants projets de recherche dans le but d'améliorer les soins aux patients et patientes. Notre gouvernement soutient les projets comme celui-ci, qui contribuent à faire progresser nos connaissances cliniques sur certaines maladies affectant la population québécoise. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Je suis persuadée que cette amélioration notable des installations de recherche de l'hôpital entraînera des percées majeures quant à la qualité des traitements offerts aux patients et patientes atteints de diabète de type 2 de la région et d'ailleurs. Nous pouvons être fiers du travail des équipes du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, qui contribuent à faire avancer la recherche et ultimement améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec le diabète. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

Faits saillants :

Rappelons que c'est en 2019 qu'avaient été lancés les travaux d'agrandissement du centre de recherche du CHUS en vue d'y aménager un appareil TEP-TDM. Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (3,99 millions $), de la Fondation du CHUS (1 million $), du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie - CHUS (200 000 $) et du Centre de recherche du CHUS (665 000 $).

