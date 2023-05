Pour le patient - Québec s'entend avec la FMSQ pour rattraper le retard dans les chirurgies

QUÉBEC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le Dr Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), ont présenté aujourd'hui des actions concrètes pour rattraper le retard accumulé en chirurgie. Elles ont été élaborées en collaboration avec la FMSQ et se déclinent en trois grands axes : efficacité, accessibilité et imputabilité.

Rattraper le retard accumulé dans les interventions chirurgicales durant la pandémie est l'un des engagements phares du Plan santé. Rappelons que ce secteur a été durement touché en raison du délestage nécessaire de plusieurs services au plus fort de la crise, ce qui a allongé les listes d'attente. L'objectif des mesures annoncées est de rattraper le retard accumulé durant la pandémie. Le défi est de taille, c'est pourquoi les cibles définies sont réalistes. Nous souhaitons ainsi revenir au niveau prépandémique, qui se situait à environ 2 500 personnes en attente depuis plus d'un an, au plus tard le 31 décembre 2024. Une cible intermédiaire a également été fixée afin de réduire cette liste à 7 600 pour le 31 mars 2024.

Efficacité

Optimisation des blocs opératoires

Également, en collaboration avec la FMSQ, une offensive sera déployée, particulièrement auprès des patients hors délais, soit en attente depuis plus d'un an. L'objectif est de concentrer les efforts sur ces patients, afin de compenser le retard accumulé, notamment en favorisant une utilisation optimale des salles d'opération, la réouverture de salles fermées et en offrant du temps supplémentaire, sur une base volontaire, pour les quarts de travail de soirs, de fins de semaine et lors des jours fériés.

Plus de 400 M$, une somme réinvestie disponible grâce aux travaux réalisés par l'IPAM en collaboration avec le MSSS et la FMSQ, seront consacrés à la mise en place des différentes mesures pour redoubler d'efficacité dans le rattrapage des activités chirurgicales. Ces sommes découlent de l'entente intervenue en 2019 entre le gouvernement du Québec et la FMSQ, et proviennent des économies réalisées à même l'enveloppe budgétaire dévolue à la FMSQ.

Meilleure gestion des listes d'attente

Par ailleurs, afin d'améliorer la gestion des listes d'attente, une seconde offre de rendez-vous pourra être proposée au patient sur la liste d'attente lorsque possible. Cette seconde offre permettra au patient d'obtenir la chirurgie plus rapidement avec un autre chirurgien, sur une base volontaire. Il s'agit d'une action additionnelle qui sera déployée par le MSSS simultanément à l'entente avec la FMSQ.

Accessibilité

Utilisation optimisée des centres médicaux spécialisés

Dans l'effort de rattrapage, en parallèle de l'entente avec la FMSQ, l'utilisation des centres médicaux spécialisés (CMS) sera optimisée. Les établissements du réseau seront encouragés à recourir aux CMS pour atteindre leurs cibles de réduction des listes d'attente et faire en sorte que des patients aient accès plus rapidement à certains types de chirurgie. La nouvelle offre de service en CMS permettra ainsi de réaliser des chirurgies plus complexes, qui étaient jusqu'à maintenant réalisées uniquement en établissement.

Un projet-pilote d'hospitalisation de courte durée dans certains CMS sera aussi déployé afin de prioriser les cas d'orthopédie.

Imputabilité

Cibles de réduction pour chaque établissement

D'abord, des cibles de réduction des listes d'attente ont été fixées pour chacun des PDG des établissements du réseau de la santé et des services sociaux pour le 31 décembre 2024. Des cibles intermédiaires sont également prévues pour chaque établissement. L'atteinte de ces cibles doit se faire en collaboration, sous un principe de responsabilité partagée, afin de réduire le nombre de patients en attente de chirurgies hors délai et en fonction des priorités cliniques.

Ensuite, pour garantir que les services chirurgicaux soient équitables et accessibles pour tous, les établissements devront élaborer un plan d'action. Un suivi de l'application des actions, des cibles et des données sera effectué.

Un accompagnement sera par ailleurs offert aux établissements du réseau afin de les soutenir pour implanter les meilleures pratiques de gestion de blocs opératoires grâce à l'apport d'une équipe d'experts en chirurgie provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de la FMSQ.

« La pandémie a entraîné des retards dans les chirurgies pour les patients. Les mesures de rattrapage que nous présentons aujourd'hui sont le fruit d'un travail de collaboration avec la FMSQ. Nous sommes sensibles à la situation vécue par les personnes en attente, et nous déployons des mesures concrètes et des cibles réalistes pour que ces personnes puissent obtenir leur chirurgie dans les meilleurs délais. Le réseau de la santé, les CMS et l'ensemble des partenaires, dont la FSMQ, sont mobilisés pour effectuer ce rattrapage. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Précisons que les patients hors délais représentent les patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an ou en attente d'une chirurgie oncologique depuis plus de 56 jours.

