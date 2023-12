Pour le patient - Québec rend accessibles des trousses pour détecter plus de 200 substances intoxicantes, dont le GHB, dans l'ensemble des urgences

QUÉBEC, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, ainsi que le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, annoncent aujourd'hui que l'ensemble des urgences du réseau de la santé du Québec sont maintenant munies de trousses afin de détecter les traces d'intoxication aux substances psychoactives, dont le GHB, dans l'urine. Ces trousses permettront de faciliter le signalement des agresseurs auprès des corps policiers pour les victimes d'intoxication à leur insu et, surtout, de mieux accompagner ces dernières. Il s'agit d'un geste concret important que pose le gouvernement du Québec, alors qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait mis en place un tel accompagnement dans le passé.

Détecter les intoxications plus rapidement

Toute personne qui croit avoir été intoxiquée peut dorénavant se présenter au triage de n'importe quelle urgence la plus près, dans l'ensemble des régions du Québec, et demander une « trousse urinaire légale » à l'infirmière. Pour bénéficier de cette dernière, l'intoxication doit avoir eu lieu dans les 48 dernières heures puisque passé ce délai, il devient plus difficile de détecter les substances ayant pu être utilisées par l'auteur de l'intoxication. Notons que ce test permet la détection de plus de 200 substances intoxicantes, dont le GHB, et que la fenêtre de détection varie d'une substance à l'autre. Par exemple, le GHB demeure détectable dans les 10 à 12 heures suivant l'intoxication.

Faciliter les dénonciations

En complément des trousses, chaque victime se verra prise en charge pour faciliter le processus de dénonciation. Ainsi, elle sera d'abord informée de la possibilité de déposer une plainte à la police si le test s'avère positif et des ressources disponibles pour lui venir en aide. L'urgence recueillera l'échantillon d'urine et, avec le consentement de la personne, contactera le service de police de sa localité. Les trousses seront par la suite analysées par le Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML). Le service de police communiquera ensuite les résultats à la victime en vue de discuter avec elle de la poursuite du processus d'enquête, le cas échéant. Soulignons que cette démarche est volontaire et que la personne victime pourra en tout temps décider de ne pas poursuivre le processus.

« À la veille de la période des Fêtes, alors que les festivités commencent, nous souhaitons nous assurer que les personnes pouvant être victimes d'intoxication à leur insu puissent avoir accès rapidement aux trousses permettant de la détecter. Notre réseau de la santé doit s'adapter et faire preuve de sensibilité par rapport aux réalités d'aujourd'hui. Notre rôle est d'offrir aux Québécoises et Québécois les outils dont ils ont besoin rapidement dans des situations de crise. C'est pourquoi nous agissons afin que chaque personne puisse être accompagnée adéquatement et efficacement. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je me suis engagé à mettre en œuvre des mesures clés pour prévenir et contrer les cas d'intoxication d'une personne à son insu. Cette nouvelle trajectoire s'inscrit dans cette volonté d'offrir tous les moyens nécessaires pour détecter rapidement l'intoxication, soutenir le travail d'enquête de nos équipes policières, mais surtout pour mieux protéger et accompagner les victimes. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique

« Le phénomène des intoxications à l'insu des personnes est préoccupant. Je trouve rassurant que les victimes puissent désormais recourir à un service rapide et organisé pour les aider. De meilleurs outils de détection nous permettront de mieux documenter le phénomène, de le prévenir et, surtout, de mieux soutenir les victimes. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Cette initiative s'inscrit dans les 11 mesures clés mises en place par le gouvernement du Québec et ses partenaires pour prévenir et contrer l'intoxication d'une personne à son insu. Mentionnons, notamment : réaliser des actions de sensibilisation pour rappeler le caractère criminel de l'intoxication d'une personne à son insu; sensibiliser les détenteurs de permis d'alcool (bars et restaurants) aux meilleures pratiques de prévention et d'intervention et les outiller, par l'entremise de la Régie des alcools, des courses et des jeux.





Une personne victime, son entourage, un citoyen, une citoyenne ou un commerçant, une commerçante peut en tout temps communiquer avec les services d'urgence en composant le 911 ou se présenter à un poste de police pour signaler un cas d'intoxication involontaire et obtenir de l'aide.





Le LSJML est responsable des analyses recueillies dans le cadre de la trajectoire. La trousse urinaire légale permet d'effectuer une recherche toxicologique complète (plus de 200 substances, dont le GHB, les drogues d'abus, l'alcool et certains médicaments tels que les benzodiazépines, les anxiolytiques et les narcotiques).





Rappelons que l'organisme Info-aide violence sexuelle offre une assistance aux victimes d'agression sexuelle et à leur entourage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout au Québec. Il pourra vous informer du centre désigné le plus près de chez vous. On peut joindre l'organisme en composant le 1 888 933-9007.

Pour en savoir davantage, il est possible de consulter Québec.ca/agression-intoxication.

