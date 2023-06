Pour le patient - Québec inaugure un nouvel appareil pour détecter des anomalies métaboliques à l'Hôpital Pierre-Le Gardeur

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le député de Masson, Mathieu Lemay, sont heureux de souligner l'inauguration du nouvel appareil de tomographie par émission de positrons (TEP scan) à l'Hôpital Pierre-Le Gardeur. Il s'agit d'un bel exemple d'innovation dans le réseau de la santé, permettant de le rendre plus performant, comme c'est l'objectif du Plan santé.

L'implantation du TEP scan permettra aux patients et patientes de la région de Lanaudière de bénéficier de diagnostics plus efficaces. Il est prévu que, dès la première année, quelque 300 examens soient réalisés sur cette plateforme.

Le TEP scan est un appareil de pointe qui permet de détecter la présence d'anomalies métaboliques et de les localiser de manière bien précise. Cette technologie est très utile, notamment dans certains cas de cancers, et également utilisée pour de l'imagerie neurologique, par exemple, pour détecter la démence ou la maladie d'Alzheimer, ainsi que pour des maladies infectieuses ou cardiaques.

Rappelons que l'innovation fait partie des éléments phares du Plan santé présenté par le ministre Dubé en mars 2022. Pour se transformer, le système de santé et de services sociaux doit relever le défi de l'innovation, ce qui pourra se concrétiser en dotant les professionnels des bons outils pour intervenir efficacement.

Citations :

« L'implantation d'un TEP scan à l'Hôpital Pierre-Le Gardeur est une innovation importante, qui permettra de favoriser un meilleur diagnostic et une prise en charge plus efficace de nombreux problèmes de santé sérieux, particulièrement des cancers. C'est un gain notable pour les patients qui ont besoin de ces services. Dans ces cas précis, un diagnostic précoce peut faire toute la différence dans l'efficacité des soins et des traitements entrepris. Cet exemple d'innovation permet de rendre notre réseau de la santé plus performant, et c'est l'un des objectifs de notre Plan santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« L'ajout de cet appareil à l'offre de soins et de services à l'Hôpital Pierre-Le Gardeur est une excellente nouvelle pour les gens d'ici. Je suis fier que notre gouvernement soutienne un projet comme celui-ci, qui permettra aux usagers de recevoir les soins et les services dont ils ont besoin à proximité de leur domicile. Je tiens aussi à souligner la contribution de la Fondation Santé Sud de Lanaudière, qui s'est mobilisée au cours des dernières années pour permettre la réalisation du projet. »

Mathieu Lemay, député de Masson

Faits saillants :

Le projet représente un investissement total de 7,9 millions $. L'implantation de l'appareil a notamment été rendue possible grâce à une contribution de la Fondation Santé Sud de Lanaudière, à hauteur de 2,5 millions $.

