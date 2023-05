Pour le patient - Québec inaugure un nouveau pavillon d'enseignement de la médecine à Lévis

LÉVIS, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, a procédé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, et de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, à l'inauguration du pavillon d'enseignement préclinique sur le site de l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le projet vise à attirer et à former des étudiantes et étudiants en médecine pour une pratique médicale adaptée aux différentes régions. Il permettra d'augmenter rapidement et de manière importante les admissions à la Faculté de médecine de l'Université Laval, notamment celles de personnes provenant de différentes régions.

D'une superficie de plus de 4000 mètres carrés, le nouveau pavillon, annexé à l'Hôtel-Dieu de Lévis, est doté d'infrastructures modernes. Ces nouveaux espaces permettent à la fois de fournir un enseignement de qualité aux futurs médecins et de favoriser un parcours de formation stimulant.

Cette initiative du gouvernement du Québec contribuera à former davantage de médecins, toujours dans l'optique d'améliorer l'accès aux soins de santé pour les Québécoises et Québécois, comme le gouvernement s'y est engagé avec le Plan santé.

Citations :

« Améliorer l'accès à notre réseau de la santé fait partie des priorités du Plan santé. Grâce à l'accessibilité de ce type de programme, nous pourrons attirer, former et retenir davantage de nouveaux médecins, particulièrement en région, et ainsi atteindre cet objectif. On continue d'augmenter de manière significative l'offre de formation afin de soutenir le personnel de la santé et de bonifier l'accès aux soins pour les patientes et patients. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Notre partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux porte ses fruits et nous permet de proposer un nouveau cheminement de la formation en médecine afin de relever le défi de la pratique et de la formation médicale en région. Nous le savons, les besoins en matière de santé sont importants. Il nous faut continuer de faire preuve d'ingéniosité et d'innovation pour attirer de nouvelles personnes, mais aussi pour leur offrir un espace de formation moderne et de qualité. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis heureux de l'inauguration de ce nouveau pavillon de formation qui permet à nos étudiantes et étudiants de disposer d'un environnement de formation moderne et de qualité. C'est une très bonne nouvelle pour notre région qu'on développe ici une expertise médicale locale qui soit bien au fait de nos enjeux en matière de santé. C'est tout notre système de santé qui bénéficiera de ces nouvelles installations, avec l'arrivée d'une nouvelle cohorte d'étudiantes et d'étudiants ainsi que des professionnels de la santé pour leur encadrement. Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour la mise en place de ce projet. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Les étudiantes et étudiants de la Faculté de médecine de l'Université Laval qui choisissent d'évoluer dans ce nouveau pavillon rattaché à l'Hôtel-Dieu de Lévis profitent d'une formation à dimension humaine, grâce aux petites cohortes, et d'une exposition clinique précoce. Aventure médecine, c'est une belle occasion pour l'Université Laval et son corps enseignant de travailler en collaboration avec plusieurs partenaires, au bénéfice de la société. »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

« Cette inauguration nous permet de constater tout le chemin parcouru dans le cadre de ce projet qui découle d'un partenariat inédit entre le milieu universitaire et celui de la santé. Ce pavillon permettra la proximité d'un environnement clinique tout au long de la formation de la relève en médecine. Ces étudiantes et étudiants auront par ailleurs accès aux services de proximité offerts par l'Université du Québec à Rimouski à son campus de Lévis. Les liens tissés au cours des dernières années nous permettront d'aller encore plus loin dans la réalisation de projets de formation et de recherche conjoints. »

François Deschênes, recteur de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Faits saillants :

Notons que ce programme s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'augmenter de manière rapide et importante le nombre d'admissions. Depuis 2019, c'est 17 % d'étudiants de plus qui ont été admis au doctorat en médecine et ce nombre est appelé à continuer de croître rapidement dans les prochaines années.





Précisons que, dans le cadre de cette démarche, un nouveau pavillon a été inauguré sur le site de l'Hôpital régional de Rimouski en mai dernier, grâce au partenariat entre la Faculté de médecine de l'Université Laval , le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et l'Université du Québec à Rimouski .





l'Université de Montréal a un campus délocalisé à Trois-Rivières depuis 2004;



l'Université de Sherbrooke offre un programme de formation médicale à Saguenay, à Moncton depuis 2006, et à Longueuil depuis 2022;

l'Université McGill a ouvert en 2020 un campus délocalisé en Outaouais;



l'Université Laval offre son doctorat en médecine à Rimouski et à Lévis depuis l'automne 2022.

