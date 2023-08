Pour le patient - Québec franchit une nouvelle étape pour commencer les travaux d'agrandissement de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval

QUÉBEC, le 16 août 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui qu'à la suite de l'approbation de son dossier d'affaires, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval (IUCPQ-ULaval) amorcera sous peu ses travaux d'agrandissement et de modernisation.

Le projet vise un agrandissement sur trois étages afin de déménager les unités de soins de médecine pulmonaire et de médecine interne dans des espaces mieux adaptés aux besoins des patients, des patientes et du personnel. Le niveau inférieur abritera pour sa part des locaux techniques et d'éventuelles cliniques ambulatoires. Les nouveaux espaces permettront d'optimiser la gestion des chirurgies thoraciques, cardiaques et tertiaires pour la population de la région.

Rappelons que l'amélioration des infrastructures de soins de santé est l'un des éléments clés du Plan santé du gouvernement du Québec. Elle vise à rendre les environnements de soins plus attrayants pour le personnel et mieux adaptés aux besoins des citoyens et citoyennes tout en améliorant l'accès à des soins de qualité.

Citations :

« Ces travaux majeurs s'inscrivent dans un contexte de hausse considérable des besoins pour les services de pointe fournis par cet établissement phare de notre réseau. Ils visent à améliorer durablement l'accessibilité des soins pour la population. C'est un projet qui s'ajoute aux nombreux autres en cours et qui s'inscrit dans la vision de notre Plan santé afin de moderniser nos infrastructures pour mieux répondre aux besoins de la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis heureux de l'étape supplémentaire que nous franchissons dans ce projet au bénéfice de toute la population de la Capitale-Nationale. L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec-Université Laval est une installation très importante à Québec qui permet d'offrir des services spécialisés d'une grande qualité. Nous sommes fiers de soutenir la réalisation de ce projet d'envergure qui permettra de continuer à répondre aux normes les plus exigeantes et d'accroître l'efficience et la sécurité des services et des soins offerts à la population. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le nouveau pavillon ainsi créé libérera des espaces dans le pavillon C et permettra d'optimiser les espaces vacants afin d'améliorer l'offre de services cliniques hospitalière.

Sur le plan financier, ce projet représente un investissement total de 66,4 millions $. Le projet sera financé par le gouvernement du Québec pour un montant de 65,74 millions $, dont un montant de 1,7 million $ par l'entremise du Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière de l'IUCPQ-ULaval. Le solde sera assumé par l'établissement.

Rappelons que l'IUCPQ-ULaval est un institut universitaire suprarégional établi depuis 1918. Il est le seul centre hospitalier au Canada à offrir, sous un même toit, des soins et des services spécialisés et ultraspécialisés en cardiologie, en pneumologie et en chirurgie de l'obésité. Il est à noter également que l'IUCPQ-ULaval prodigue des soins tertiaires et quaternaires à l'ensemble de la population de l'Est-du-Québec et du nord du Nouveau-Brunswick.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Audrey Noiseux, Conseillère aux communications, Cabinet du ministre de la Santé, 514 779-3114