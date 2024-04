Pour le patient - La détection du streptocoque du groupe A maintenant offerte dans plusieurs points de service locaux

QUÉBEC, le 22 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que la détection du streptocoque A est dorénavant disponible dans de nombreux points de service locaux au Québec . Ce service vient ainsi bonifier l'offre de prélèvement, de dépistage et de vaccination et améliorer l'accès aux services de santé préventifs pour la population, notamment grâce à une prise de rendez-vous plus facile.

Un meilleur accès aux services de santé préventifs

La détection du streptocoque A dans les points de service locaux, auparavant offerte seulement dans les hôpitaux, les groupes de médecine familiale (GMF) et les pharmacies, se déploie progressivement depuis décembre dernier. Elle est actuellement possible dans environ 60 points de service locaux, pour être accessible dans l'ensemble du Québec d'ici l'automne prochain. L'ajout de ce service permet par ailleurs de désengorger le réseau en redirigeant la population vers d'autres options que les hôpitaux. Depuis décembre dernier, ce sont plus de 12 500 rendez-vous qui ont été réservés sur Clic Santé pour le service de détection du streptocoque A .

Un accès simplifié

L'ajout du dépistage d'une infection à streptocoque A, offert toute l'année, vient bonifier l'offre déjà disponible et simplifier l'accès aux personnes âgées de 3 ans et plus qui présentent des symptômes de ce type d'infection. Lors du rendez-vous, une infirmière fait l'évaluation clinique et, si nécessaire, fait un test pour déterminer si la personne est infectée par le streptocoque A. Si le test s'avère positif, un traitement antibiotique peut être prescrit directement sur place. Les citoyennes et citoyens peuvent ensuite se présenter en pharmacie pour obtenir leur traitement.

Citation :

« La détection du streptocoque A vient s'ajouter aux nombreux services déjà offerts dans les points de service locaux. Pour les familles avec de jeunes enfants, notamment, cette nouveauté est une très bonne nouvelle. L'objectif des points de service locaux est de rapprocher les services de la population, et ce, aux quatre coins du Québec. Leur mise en place s'inscrit parfaitement dans les objectifs du Plan santé, soit d'offrir à tous les Québécois et Québécoises une expérience patient axée sur l'accessibilité et la qualité des soins. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Le service de détection du streptocoque A est actuellement offert dans des points de service locaux des régions suivantes : Bas- Saint-Laurent Capitale-Nationale Mauricie-et-Centre-du-Québec Estrie Montréal Outaouais Gaspésie Chaudière-Appalaches Laval Lanaudière Laurentides Montérégie



Les symptômes du streptocoque A sont : maux de gorge importants; douleur en avalant; fièvre; sensibilité des ganglions dans le cou; dépôts blanchâtres sur les amygdales et/ou dans le fond de la gorge; nausées, vomissements, et parfois, douleurs abdominales, particulièrement chez les enfants.



Ce sont les centres de vaccination, mis sur pied pour répondre efficacement aux besoins de la population durant la pandémie, qui ont été convertis en points de service locaux pour offrir un plus large éventail de services. Rappelons que ces endroits se veulent accessibles et polyvalents, avec une offre de proximité et une prise de rendez-vous simple et harmonisée. On y propose notamment les services suivants :



la vaccination contre la COVID-19, l'influenza et le zona; la détection de la COVID-19 et de l'influenza; la distribution de tests rapides de détection de la COVID-19; le dépistage du cancer colorectal, depuis le 5 février dernier.



Lien connexe :

Pour trouver un point de service local près de chez vous : Point de service local | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Audrey Noiseux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 514 779-3114