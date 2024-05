Pour le patient et le personnel - Une nouvelle urgence modulaire pour l'Hôpital général du Lakeshore

QUÉBEC, le 14 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a inauguré aujourd'hui le nouveau bâtiment modulaire de l'Hôpital général du Lakeshore. Il s'agit de locaux temporaires qui accueillent une urgence moderne et adaptée aux besoins des patients, des patientes et du personnel, le temps de terminer les travaux d'agrandissement de l'hôpital. La toute nouvelle urgence modulaire accueillera ses premiers usagers et usagères à compter du 15 mai prochain.

Une urgence moderne en attendant la grande rénovation de l'hôpital

Les nouveaux locaux de l'urgence sont maintenant situés au rez-de-chaussée du bâtiment modulaire de deux étages, d'une superficie totale de plus de 3 140 m². Ce nouvel environnement de soins moderne et conforme aux normes permettra d'assurer une plus grande sécurité, un meilleur accès et une qualité accrue des soins et des services à la population.

Le bâtiment modulaire restera en place pour quelques années afin de faciliter l'agrandissement de l'hôpital et la construction de la nouvelle urgence, prévue à partir de 2025.

Citation :

« Moderniser nos établissements de santé fait partie des priorités identifiées dans le cadre du Plan santé. Les Québécoises et les Québécois de la région, de même que notre personnel, méritent de bénéficier d'installations qui répondent à leurs besoins. Bien que le projet de nouvelle urgence de l'Hôpital général du Lakeshore se réalisera dans les prochaines années, le bâtiment modulaire permettra, dans l'intervalle, d'offrir des soins et des services dans un environnement sécuritaire, moderne et mieux adapté. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Notons qu'en plus de l'urgence au rez-de-chaussée, le bâtiment modulaire abritera au premier étage le futur Groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U), un projet mené conjointement avec l'Université McGill.





Le futur GMF-U permettra, entre autres, d'accueillir et de prendre en charge des usagers et usagères qui se présentent à l'urgence pour des situations qui ne sont pas urgentes (priorités P4 et P5). Ainsi, ils seront réorientés vers une ressource répondant davantage à leurs besoins.





De plus, le bâtiment modulaire accueillera au premier étage la Clinique d'accès rapide (CAR) qui contribuera à accroître la fluidité au sein de l'hôpital.





Le futur GMF-U et la CAR accueilleront la clientèle à compter du 29 mai 2024.

