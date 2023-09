Pour le patient et le personnel - Québec respecte son engagement : l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont sera agrandi et modernisé

MONTRÉAL, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Comme il s'y était engagé, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce aujourd'hui que le gouvernement entamera la réalisation du projet d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR), et ce, en une seule phase. Les appels d'offres de cet ambitieux projet seront lancés dès la semaine prochaine et prévoient que le nouveau bâtiment puisse accueillir 720 lits, comme prévu.

Améliorer les infrastructures de soins de santé est l'une des priorités du Plan santé afin de notamment rendre les environnements de soins plus attrayants pour le personnel, dont le personnel de recherche. Ce projet assure ainsi la continuité de la mission universitaire de l'hôpital qui s'est distingué dans les dernières années dans des domaines comme la thérapie cellulaire, l'hématologie, l'oncologie, la néphrologie, l'ophtalmologie et l'orthopédie. Il permettra également de mieux répondre aux besoins de la population de l'est de Montréal, ainsi que des régions avoisinantes comme la Montérégie, Laval, Lanaudière et les Laurentides.

Dans un souci d'offrir une meilleure expérience aux patients et patientes et d'accroître leur confort, le nouvel agrandissement permettra l'aménagement des 720 lits en chambres individuelles.

Le projet inclut l'aménagement des unités suivantes :

l'ensemble des unités de soins et de soins intensifs pour une portée totale de 720 lits en chambres individuelles, en plus de 26 bassinettes pour les bébés;

un bloc opératoire, la chirurgie d'un jour et une unité de retraitement des dispositifs médicaux;

l'imagerie médicale;

une pharmacie;

des laboratoires;

l'animalerie du secteur de recherche;

tous les services de soutien.

À l'égard des stationnements, l'HMR compte actuellement 2 788 places. La solution immobilière prévue devrait faire passer ce nombre à 3 500 places afin, notamment, de mieux accommoder les patients et patientes et le personnel venus de l'extérieur de Montréal, en voiture.

Citations :

« Comme nous nous y étions engagés auprès de la population de l'est de Montréal, de la Montérégie et des régions avoisinantes, l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont sera agrandi, modernisé et comportera 720 lits. Nous comprenons l'importance pour le personnel de notre réseau de santé d'évoluer dans un environnement moderne et attrayant afin de pouvoir offrir des soins de qualité aux citoyens et citoyennes. Nous souhaitons que la population puisse être fière de son hôpital. Nous mettons tout en œuvre pour améliorer l'accès aux soins pour les Québécois et Québécoises. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« La modernisation très attendue de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont est non seulement une excellente nouvelle pour les citoyens et citoyennes de l'est de Montréal, mais elle est également une composante cruciale de la future zone d'innovation en santé qu'on s'affaire à mettre en place. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'agrandissement de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont aura un effet notable et durable sur l'expérience des soins des patients et patientes et sur les conditions de travail du personnel de l'Hôpital, en plus d'améliorer la qualité de vie des résidents de l'est de Montréal. Ce chantier générera également des centaines d'emplois pour les années à venir et vient s'ajouter à celui de la prolongation de la ligne bleue. Encore une fois, avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement démontre qu'il demeure mobilisé et que c'est dans l'Est que ça se passe. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles

« Je suis fière que le gouvernement aille de l'avant avec cet important projet, qui permettra d'offrir une meilleure expérience aux patients et patientes, de même que des soins de pointe encore plus sécuritaires et adaptés aux besoins actuels et à venir. Le projet d'agrandissement de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont est très attendu et, je continuerai d'offrir ma pleine collaboration dans les prochaines étapes avec grand intérêt. »

Karine Boivin-Roy, députée d'Anjou-Louis Riel et adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Les travaux préparatoires débuteront à l'été 2025.

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie contribue au financement pour l'agrandissement et la modernisation du secteur de l'animalerie et des infrastructures destinées à la recherche.

Rappelons que le gouvernement a également annoncé la création de deux mini-hôpitaux, un projet piloté par Youri Chassin , l'un dans le secteur de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et l'autre dans la région de la Capitale-Nationale, afin d'améliorer l'accès aux soins dans ces secteurs.

