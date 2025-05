Pour le patient et le personnel - Inauguration de la nouvelle unité d'hémodialyse de l'Hôpital de Gaspé

GASPÉ, QC, le 16 mai 2025 /CNW/ - Après des travaux qui se sont échelonnés sur une période d'un an, l'unité d'hémodialyse de l'Hôpital de Gaspé a été complètement réaménagée. Elle accueille dorénavant la clientèle dans des espaces plus spacieux et lumineux. Le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, a pris part à l'inauguration au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé.

L'unité est désormais en mesure de dispenser les services d'hémodialyse à quatre personnes simultanément, avec une capacité modulable pouvant atteindre six fauteuils. Des bonifications majeures ont été apportées afin d'optimiser le confort des usagers, de renforcer la confidentialité entourant les traitements et les communications, ainsi que de consolider l'application des normes de prévention et de contrôle des infections, notamment par l'ajout d'une aire de traitement en isolement respiratoire.

Afin d'aménager adéquatement l'hémodialyse, le département d'inhalothérapie avait déjà été déménagé à l'été 2024 dans de tout nouveaux locaux au rez-de-chaussée de l'hôpital.

Citations :

« Les nouvelles installations permettent d'améliorer concrètement l'accès aux soins pour la population, tout en offrant un environnement plus adapté pour le personnel soignant. Partout au Québec, des efforts sont déployés pour rapprocher les services de santé des citoyens et répondre plus efficacement à leurs besoins. L'Hôpital de Gaspé illustre bien cette volonté d'offrir des soins plus accessibles, humains et de qualité. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis heureuse que nous puissions procéder à l'inauguration de cette nouvelle unité d'hémodialyse. Elle est essentielle au bon fonctionnement de l'Hôpital de Gaspé en plus de répondre aux besoins des patients et patientes de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Je remercie le ministère de la Santé et des Services sociaux pour sa collaboration. »

Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« C'est un grand jour pour notre région! Les services d'hémodialyse sont très importants pour plusieurs de nos concitoyennes et concitoyens. Je suis ravi de constater qu'ils peuvent maintenant recevoir ces soins qui sont si importants pour leur qualité de vie dans des espaces confortables. Merci aux équipes qui ont collaboré à la réalisation de ce projet essentiel. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

