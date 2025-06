Pour le patient et le personnel - Inauguration de l'urgence de l'Hôpital de Thetford

THETFORD, QC, le 2 juin 2025 /CNW/ - La députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, a inauguré aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, les nouveaux locaux du projet d'agrandissement et de rénovation de l'urgence de l'Hôpital de Thetford.

Rappelons que ce projet avait pour objectif un réaménagement des anciens locaux de l'installation sur 1 224 mètres carrés et un agrandissement de l'ordre de 1 361 mètres carrés pour des travaux d'une superficie totale de 2 585 mètres carrés. Ces nouveaux locaux visaient à résoudre un problème de désuétude et de manque d'espace et à favoriser une amélioration de la qualité des soins.

La nouvelle urgence a été entièrement mise aux normes et facilitera l'adoption des pratiques cliniques les plus à jour. Elle accueille désormais, notamment, deux salles de triage, cinq salles de consultations, des salles de civières dont l'ajout de cinq civières et d'un nouveau poste de garde modernisé, deux salles de civières d'isolement, une salle consacrée à la psychiatrie et deux salles de choc modernisées.

Citations :

« C'est une priorité pour notre gouvernement de fournir à chaque communauté des services mieux organisés, plus modernes et plus sécuritaires. Ce projet d'infrastructure important en témoigne de manière exemplaire. Avec ces locaux plus vastes, accueillants et fonctionnels, l'équipe de l'urgence pourra mieux répondre aux besoins des gens de Thetford et des environs dès maintenant et au cours des années à venir. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis vraiment très fière de voir ce projet enfin concrétisé. Je le suis de près depuis quelques années et j'avais très hâte d'en voir le résultat. Cette nouvelle urgence saura mieux répondre à la réalité de notre région. Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de ce projet porteur pour notre communauté. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

Faits saillants :

La nouvelle urgence dispose également de salles de choc isolées, d'une zone de décontamination, d'une salle de traitement, d'une salle de points, d'une salle d'attente qui comprend une zone d'isolement et une salle d'allaitement, d'une aire d'ambulance, d'un garage double pour les ambulances, d'un salon des familles, d'une salle des médecins spécialisés et de plusieurs espaces administratifs additionnels.

Parmi les gains majeurs que permet ce projet, mentionnons : un meilleur espace pour l'organisation physique des lieux; un environnement plus sécuritaire, tant pour les usagères et les usagers que pour le personnel; une organisation de services qui réduit les risques d'infections et leurs conséquences; une plus grande accessibilité des services pour l'ensemble de la population.



