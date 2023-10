Pour le patient - 3,5 M$ pour améliorer l'accès aux défibrillateurs externes automatisés et sauver plus de vies

QUÉBEC, le 16 oct. 2023 /CNW/ - En cette Journée mondiale pour réanimer un cœur, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce qu'un financement de 3,5 millions $ est octroyé à la Fondation Jacques-de Champlain pour améliorer l'accès aux défibrillateurs externes automatisés (DEA). Les DEA sont des appareils électroniques qui permettent, à l'aide d'une décharge électrique, de réanimer un cœur qui a cessé de battre. Il s'agit de l'un des gestes les plus importants pour intervenir plus rapidement et sauver plus de vies à travers le Québec.

Annoncée en 2022, la stratégie globale de déploiement des DEA , qui découle des engagements annoncés dans le cadre du Plan santé, est constituée de deux volets. Le premier est le déploiement graduel de 1 000 DEA à la grandeur du Québec, afin d'assurer une couverture efficace et optimale. Les 100 premiers DEA de ce volet ont été installés à proximité de guichets automatiques des institutions financières de la Banque Nationale et de Desjardins dans le cadre d'un projet-pilote.

Le second volet de la stratégie est la mise en place d'un registre national des DEA sur le territoire québécois, en partenariat avec la Fondation Jacques-de Champlain, qui a développé ce registre. Ce dernier permet de situer, à l'aide de la géolocalisation, les DEA enregistrés les plus près dans les lieux publics. L'aide financière allouée permettra de poursuivre les efforts liés au déploiement de l'application DEA-Québec, de faire connaître le registre permettant de localiser les DEA à proximité dans les lieux publics et d'ainsi en optimiser l'utilisation lorsque quelqu'un est victime d'un arrêt cardiaque.

Chaque année, environ 10 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardiorespiratoire au Québec. Alors que les chances de survie diminuent de 7 à 10 % par minute après un arrêt cardiorespiratoire, les données démontrent que l'utilisation d'un DEA pourrait être utile à la survie dans 80 % des cas.

Citations :

« Lors d'un arrêt cardiorespiratoire, les premières minutes sont cruciales. Afin de prévenir des décès ou des séquelles graves, le recours à un défibrillateur est un atout précieux, qui peut faire toute la différence. C'est un élément clé pour agir davantage en prévention, l'une des fondations de notre Plan santé. Chaque citoyen et citoyenne devrait télécharger l'application DEA-Québec afin de repérer les appareils qui se trouvent à proximité. Je remercie la Fondation Jacques-de Champlain pour son engagement et sa collaboration précieuse afin de favoriser un accès plus facile et rapide aux DEA pour la population des quatre coins du Québec. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« La Fondation Jacques-de Champlain est reconnaissante du soutien offert par le gouvernement pour améliorer l'accessibilité aux DEA au Québec d'une façon très concrète. La défibrillation et l'application précoce des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire sont d'une importance cruciale pour la survie de la personne en arrêt cardiorespiratoire. Elles doivent être pratiquées avant l'arrivée des premiers répondants et des techniciens ambulanciers paramédicaux. »

Dr François de Champlain, président de la Fondation Jacques-de Champlain, urgentologue et chef d'équipe en traumatologie au Centre universitaire de santé McGill

Faits saillants :

Une subvention de 2 millions $ sera octroyée pour l'achat des DEA au cours des trois prochaines années pour permettre l'acquisition de 900 appareils qui seront installés à des endroits stratégiques du territoire québécois. Une première subvention de 200 000 $ a été accordée à la Fondation pour l'achat des 100 premiers DEA dans le cadre du projet pilote. À terme, ce sont 1000 appareils qui seront déployés à l'échelle du Québec. Une aide financière de 1,5 million $, soit un montant maximal de 500 000 $ annuellement sur trois ans, est également allouée pour soutenir les activités de la Fondation.

Quelque 6 500 DEA sont actuellement répertoriés dans le registre DEA-Québec. De même, des efforts de communication seront réalisés afin de faire connaître l'existence du registre et sensibiliser la population à l'importance de télécharger l'application mobile.

Depuis 2009, la Fondation Jacques-de Champlain est un organisme de bienfaisance ayant pour mission l'augmentation du taux de survie des victimes d'un arrêt cardiaque en optimisant l'accès et l'utilisation des DEA.

