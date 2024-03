Pour le mieux-être des jeunes de Montréal-Nord - Lancement du programme Ma famille, ma communauté et inauguration de l'Aire ouverte de Montréal-Nord-Lacordaire

MONTRÉAL-NORD, le 11 mars 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que la députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole, Karine Boivin Roy, ont procédé aujourd'hui au lancement du programme Ma famille, ma communauté (MFMC) ainsi qu'à l'inauguration des nouveaux locaux de l'Aire ouverte de Montréal-Nord--Lacordaire.

Aire ouverte

Situé au 12 415, boulevard Lacordaire, à Montréal, le point de service Aire ouverte Montréal-Nord-Lacordaire est un lieu qui regroupe des services pour les jeunes de 12 à 25 ans. Son offre de service a été élaborée en collaboration avec les jeunes de la communauté, les familles et les partenaires afin de répondre aux besoins de la clientèle et pour tenir compte de leur réalité et de leurs préoccupations.

Sur place, les jeunes peuvent recevoir des services en santé mentale, notamment, et être accompagnés pour obtenir du soutien sur un large éventail de préoccupations, d'ordre relationnel, personnel ou familial, qui peuvent toucher l'ensemble des sphères de leur vie.

Le projet Aire ouverte Montréal-Nord-Lacordaire compte sur la mobilisation de plusieurs partenaires, dont un grand nombre d'organismes qui ont manifesté leur intérêt à travailler en co-construction afin de développer un réseau de services intégrés adapté aux jeunes de Montréal-Nord et des environs.

Ma famille, ma communauté

Le programme Ma famille, ma communauté (MFMC) vise à éviter le placement d'un enfant, d'un adolescent ou d'une adolescente dans une ressource d'hébergement ou à en réduire les conséquences lorsque cela est inévitable. Le programme MFMC est basé sur la concertation et la mobilisation de toutes les ressources d'une communauté afin de permettre aux familles vulnérables d'être accompagnées.

Comme il a été stipulé dans les recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (commission Laurent), les communautés ont un rôle important à jouer pour ce qui est de la protection de nos enfants. En effet, leur protection, c'est l'affaire de toutes et tous : le voisin, l'enseignante, le brigadier, la policière, la cousine. C'est en créant autour des familles un filet social protecteur que nos enfants vivront en sécurité et qu'ils auront les conditions pour bien se développer.

La mise sur pied de ce programme constitue aussi une réponse à l'amélioration de l'accès aux services de proximité en permettant aux partenaires engagés d'anticiper chez les enfants, les adolescents et les adolescentes les besoins susceptibles de nécessiter des soins et des services.

Bien que le programme soit coordonné par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, il appartient à la communauté et sous-tend la mobilisation des partenaires pour renforcer le tissu social autour des enfants vivant une situation à risque de placement, de déplacement ou lors d'une réunification familiale.

Citations :

« Ce sont deux très beaux projets qu'on annonce aujourd'hui pour les jeunes et les familles de Montréal-Nord. Le programme Ma famille, ma communauté s'inscrit dans la foulée des actions déployées par notre gouvernement afin de remettre l'enfant et ses besoins au cœur des décisions qui le concernent. Pour leur part, les Aires ouvertes permettent au réseau de la santé d'offrir aux 12-25 ans des services sans rendez-vous et de les rejoindre sur le terrain. Comme ailleurs, l'Aire ouverte a été élaborée de concert avec les jeunes. On répond ainsi à leurs besoins concrets, notamment en matière de services en santé mentale. Partout où elles sont implantées, ces deux initiatives ont eu des retombées très positives. Je suis très heureux qu'on assiste aujourd'hui à leur déploiement dans Montréal-Nord, grâce à l'excellente collaboration de tous les acteurs locaux. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Ce sont là deux excellentes nouvelles pour la communauté de Montréal-Nord, un secteur de la métropole où les besoins sont grands. Je tiens à féliciter tous les partenaires qui se sont mobilisés pour permettre la mise en place de ces deux initiatives. C'est ainsi que nous pourrons assurer un meilleur accompagnement des jeunes, grâce à une approche novatrice centrée sur leurs besoins et ceux de la communauté. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole

Faits saillants :

Rappelons qu'en juillet 2020, un investissement de 90 millions $ a été annoncé quant au rehaussement de plusieurs services destinés aux jeunes en difficulté et à leur famille. Dans ce contexte, un montant de 3 millions $ sera annuellement consacré à l'implantation du programme Ma famille, ma communauté.





Rappelons que les Aires ouvertes font partie intégrante du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (action 4.9).





Un budget de 40 millions $ est alloué pour implanter une Aire ouverte dans chacune des 18 régions administratives du Québec.

