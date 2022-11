Pour le dépistage accessible, démocratisons!

MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) est fière de participer à la 3e semaine internationale du dépistage ; une activité chapeautée par Coalition PLUS qui se déroule cette semaine au Québec et au Canada parmi les membres et partenaires de la COCQ-SIDA. Elle profite de cette impulsion du moment pour proposer au ministre de la Santé et des Services sociaux de considérer le communautaire comme un partenaire pouvant contribuer à soutenir le réseau de la santé par la prise en charge du dépistage communautaire.

La pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur dans la lutte contre le VIH, diminuant de 18,4 % le nombre de tests de dépistage du VIH réalisés au Québec entre 2019 et 2020. Pour maintenir nos efforts dans cette lutte et pour atteindre l'objectif de 95 % de personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut, il faut absolument mettre en place des solutions alternatives.

Cet été, à Montréal, durant la conférence internationale AIDS 2022, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a annoncé un financement ponctuel pour rendre accessibles des trousses d'autotests du VIH. Ces trousses, gérées par le milieu communautaire VIH, seront distribuées dans les communautés concernées dès cette semaine. Malgré son caractère ponctuel, cet accès facilité aux autotests de dépistage fait partie de la solution au problème d'accessibilité au dépistage.

Il y a d'autres approches qui doivent être déployées, dont la formation et l'accréditation des intervenant·es communautaires pour réaliser des dépistages à l'aide de tests de dépistage rapides ; acte actuellement réservé aux professionnel·les de la santé. Nos intervenant·es rejoignent déjà des populations précaires et maintiennent des relations de confiance avec leurs communautés. Ainsi, les habiliter à réaliser cet acte offrirait, aux personnes les plus exposées au risque d'infection par le VIH, un nouveau service adapté à leur besoin ; service qui leur permettrait de connaître leur statut et le cas échéant, d'être épaulées dans leur prise en charge par le réseau de la santé leur permettant ainsi d'assurer le maintien de leur qualité de vie et d'éliminer toutes possibilités de transmission du VIH.

« Le dépistage par des intervenant·es communautaires se fait déjà dans d'autres juridictions telles la France, le Maroc, l'Équateur voire en Ontario », affirme Ken Monteith, directeur général de la COCQ-SIDA. « Avec un système de santé sous pression du fait de pandémies, ne serait-il pas une bonne idée de déléguer cet acte au milieu communautaire VIH ? », ajoute-t-il.

Monsieur Dubé, nous vous invitons à travailler ensemble afin de démocratiser le dépistage au Québec en rendant accessibles les autotests de dépistage du VIH et en habilitant les intervenant·es communautaires à réaliser des dépistages au sein des populations qu'elles desservent et qui en ont le plus besoin.

Regroupement d'organismes communautaires québécois de lutte contre le VIH/sida, la COCQ-SIDA suscite, soutient et consolide l'action communautaire face à la lutte contre le VIH/sida sur le territoire québécois. Elle solidarise les gens, unit les démarches, les actions et les ressources impliquées pour répondre aux enjeux qui touchent les personnes vivant avec le VIH et l'ensemble des populations fortement touchées par l'épidémie. COCQ-SIDA est membre fondatrice de Coalition PLUS, un regroupement international d'organismes communautaires de lutte contre le VIH.

