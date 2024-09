MARKHAM, ON, le 27 sept. 2024 /CNW/ - DSMA (Dealer Solutions Mergers and Acquisitions), une société de fusions et acquisitions automobile de premier plan basée en Amérique du Nord, a le plaisir d'annoncer qu'elle figure dans le classement des entreprises à la plus forte croissance du Canada du magazine Report on Business 2024.

Les entreprises à la plus forte croissance du Canada classent les entreprises canadiennes en fonction de leur croissance des revenus sur trois ans. DSMA a obtenu sa place grâce à une croissance des revenus de 176%. DSMA a également agrandi son équipe de 200% au cours de la même période.

DSMA est une société de conseil en fusions et acquisitions de premier plan qui a redéfini le paysage des concessions automobiles en Amérique du Nord. Fondée à Toronto, l'entreprise recrute des conseillers en fusions et acquisitions locaux basés dans des centres régionaux à travers toute l'Amérique du Nord, afin de gérer chaque étape du processus d'achat-vente de ses clients. Les experts de DSMA allient leur compréhension approfondie de l'industrie automobile à des stratégies et des analyses des marchés locaux pour aider les concessionnaires à travers le continent. Au cours des cinq dernières années, DSMA a généré des milliards de dollars pour ses clients, consolidant ainsi sa position en tant que première société de fusions et acquisitions du Canada.

Avec plus de 1000 ans d'expérience collective dans l'industrie automobile parmi ses experts, DSMA est devenue le partenaire de référence en matière de transactions d'achat-vente en Amérique du Nord depuis son expansion aux États-Unis en 2018. Grâce à un vaste réseau d'experts du secteur, elle offre des connaissances en temps réel et une expérience pratique tout en guidant ses clients à travers un processus transparent. Son approche confidentielle témoigne d'un engagement indéfectible envers le succès de ses clients.

« Nous sommes honorés d'être reconnus dans la liste des entreprises à la plus forte croissance du Canada du Globe and Mail pour la quatrième année consécutive. Cet accomplissement témoigne de l'engagement de notre équipe incroyable, de la confiance de nos clients et des solides partenariats que nous avons établis dans le secteur automobile. Alors que nous continuons de croître, notre engagement reste axé sur la réalisation de solutions innovantes et sur la réussite de nos clients. Nous sommes impatients de capitaliser sur cet élan et de fixer de nouveaux standards dans l'industrie. »

-Farid Ahmad, Fondateur et PDG, DSMA

Les entreprises à la plus forte croissance du Canada est un classement éditorial lancé en 2019 qui vise à mettre en lumière les résultats des entreprises innovantes au Canada. Afin de se qualifier pour ce programme, les entreprises ont dû suivre un processus de candidature approfondi et répondre à certaines exigences. Au total, 417 entreprises ont obtenu une place dans le classement de cette année.

La liste complète des lauréats de 2024 ainsi que la couverture éditoriale sont publiées dans le numéro d'octobre du magazine Report on Business.

« Notre classement annuel des entreprises à la plus forte croissance du Canada reflète l'ingéniosité des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise de ce pays dans tous les secteurs », déclare Dawn Calleja, rédactrice en chef du magazine Report on Business. « Et nous pensons qu'il est important de raconter leur histoire pour aider à inspirer la prochaine génération de talents à travers le pays. »

« Le Globe and Mail félicite les lauréats de cette année des entreprises à la plus forte croissance du Canada pour leur croissance exceptionnelle et leur résilience face aux défis commerciaux », déclare Andrew Saunders, PDG du Globe and Mail. « C'est un témoignage de leur dévouement, de leur vision stratégique et de leur esprit d'innovation. »

À propos du Globe and Mail

Le Globe and Mail est le premier journal d'informations du Canada. Depuis 1844, celui-ci mène le débat national et apporte des changements politiques grâce à son journalisme irréductible et indépendant. Avec leurs reportages reconnus dans les domaines de l'économie, de la politique et de l'actualité nationale, The Globe and Mail atteint 6,2 millions de lecteurs chaque semaine dans leurs formats imprimés et numériques et le magazine Report on Business atteint 2,9 millions de lecteurs pour chaque publication. Son engagement envers l'innovation en science des données garantit que, plus le monde évoluera, plus le Globe s'adaptera en conséquence. Le Globe and Mail appartient à Woodbridge, la société d'investissement de la famille Thomson.

À propos de DSMA

Dealer Solutions Mergers and Acquisitions (DSMA) est une entreprise de premier plan dans le domaine des fusions et acquisitions de l'industrie automobile. Fondée à Toronto dans le but de bouleverser les transactions conventionnelles entre concessionnaires, DSMA est devenue la première société de fusions et acquisitions au Canada, avec plus de 7 milliards de dollars de ventes de concessions au cours des cinq dernières années. En se développant aux États-Unis en 2018 et en établissant un siège social en Floride, DSMA occupe désormais une position de choix en tant que principal partenaire pour les transactions d'achat-vente en Amérique du Nord. Avec la vision d'être le principal fournisseur de services consultatifs en matière de fusions et acquisitions pour les concessionnaires nord-américains, DSMA tire parti de ses plus de 1000 années d'expérience et d'expertise collectives dans l'industrie automobile pour offrir des services stratégiques de fusions et acquisitions aux détaillants et aux fabricants d'automobiles et d'équipements lourds. Spécialisée dans l'évaluation des concessions, les services de conseil en fusions et acquisitions et les stratégies complètes d'entrée et de sortie, DSMA est reconnue pour son approche transparente, professionnelle et engagée, ce qui en fait le partenaire privilégié des clients qui cherchent à naviguer dans les complexités des transactions de concessions. À ce jour, DSMA a réalisé plus de 1900 évaluations et 450 transactions dans toute l'Amérique du Nord.

