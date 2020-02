Cette journée est à marquer d'une pierre blanche. En effet, pour la première fois, un workshop d'information à propos du programme « Lean & Green » s'est tenu hors d'Europe. Il constitue par ailleurs le début d'une collaboration plus étendue entre CargoM et Logistics in Wallonia (LiW).

« Lean & Green »

Lancé en 2008 aux Pays-Bas, le programme « Lean & Green » a un objectif à la fois simple et ambitieux : réduire de minimum 20 % les émissions de CO 2 en maximum cinq ans. Pour ce faire, une méthodologie simple a été développée. Après l'établissement d'un bilan des émissions liées au transport et à la logistique, l'entreprise participante définit un plan d'action « Lean & Green ». Celui-ci doit couvrir minimum 50 % des émissions. Ensuite, elle choisit une unité de référence (tonne-kilomètre, mètre-plancher, palette, etc.) qui lui permet de calculer les émissions de CO 2 d'une manière adaptée et, surtout, en tenant compte de l'évolution et de la croissance de ses activités.

Afin de valoriser des efforts déjà entrepris avant l'inscription au programme, l'entreprise peut déterminer une année de référence antérieure à celle durant laquelle elle s'y engage. Un enjeu crucial pour l'entreprise est de disposer des données nécessaires pour ancrer le plan d'action dans la réalité de l'activité. Le résultat final sera ainsi apprécié tant du point de vue environnemental qu'économique.

Après son lancement aux Pays-Bas, le programme s'est ensuite implanté en Flandre grâce au VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek). La Wallonie embraie en 2013 grâce à Logistics in Wallonia. Depuis, le programme s'est étendu, notamment, au Grand-Duché de Luxembourg, à l'Allemagne et plus récemment à l'Espagne, la République tchèque et la Slovaquie.

Collaboration Québec -- Wallonie

Le lancement de « Lean & Green Québec » est la concrétisation de contacts lancés à l'occasion de la visite d'état des souverains belges au Canada en mars 2018. Durant cet événement prestigieux, CargoM et LiW ont eu l'occasion d'échanger sur leurs préoccupations communes et d'emblée, CargoM a manifesté son intérêt pour ce programme.

Les deux entités ont pu concrétiser cette collaboration grâce à la contribution de Wallonie-Bruxelles International et du ministère des Relations internationales et de la Francophonie dans le cadre de la Commission mixte permanente Québec/Wallonie-Bruxelles. Pendant deux ans, les deux entités auront ainsi l'occasion de s'épauler mutuellement pour implémenter le programme dans le Grand Montréal et au Québec, mais également de l'enrichir en Europe grâce aux enseignements qui en seront tirés.

« Nous avions perçu dès les premiers contacts les nombreux centres d'intérêt communs » précise Bernard Piette, Directeur général de Logistics in Wallonia. « Il nous fallait trouver toutefois le bon sujet pour entamer notre collaboration et le cadre pour pouvoir le lancer dans des conditions optimales. Notre souhait est de bâtir une collaboration sur le long terme qui pourrait déboucher sur des volumes d'affaires entre nos deux régions ».

Pour Mathieu Charbonneau, Directeur général de CargoM, cette collaboration représente également une belle opportunité : « Notre secteur réalise déjà des actions pour réduire son impact environnemental, mais nous voulons aller plus loin en reconnaissant les actions positives entreprises par notre industrie. Lean & Green nous offre le cadre parfait ; nous pouvons bénéficier d'une expertise éprouvée et, de plus, intégrer une communauté de plus de 450 entreprises ayant déjà obtenu le label en Europe. En plus de capitaliser sur des initiatives déjà en place, telles que les programmes Écocamionnage du ministère des Transports du Québec et Alliance verte ».

D'autres problématiques sont communes aux deux régions. Parmi celles-ci, une parmi d'autres a particulièrement retenu l'attention des deux organisations : l'attractivité des métiers et la sensibilisation aux opportunités d'emploi offertes par les activités de transport et de logistique. D'autres sujets viendront certainement compléter l'agenda, tels que l'obtention et l'exploitation des données dans notre secteur, la gestion logistique du e-commerce et la logistique inverse et circulaire.

Fort de ces constats et des initiatives lancées de part et d'autre de l'Atlantique, les deux organisations vont d'ores et déjà plancher sur les projets communs à lancer dans ce domaine.

À propos de Logistics in Wallonia

Logistics in Wallonia (asbl) est le Pôle de Compétitivité officiellement reconnu par le Gouvernement Wallon pour le domaine du transport, de la logistique et de la mobilité.

À travers sa stratégie « Logistique et Mobilité Durables 2030 », LiW active ses 360 membres dans une démarche d'innovation afin d'apporter une contribution à la diminution de l'impact environnemental des activités de transport et de logistique.

Pour ce faire, LiW développe plusieurs activités :

Des Diagnostics 360° sur l'optimisation logistique, numérique et environnementale ;

La mise en œuvre de projets collaboratifs associant entreprises, universités et centres de recherche ;

Le programme « Lean & Green » permettant de diminuer les émissions de CO2 ;

La mise en œuvre d'un nouveau programme « MultiModalWallonia » afin de stimuler l'utilisation du rail et du fleuve ainsi que de toute autre alternative.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (www.cargo-montreal.ca - @CargoMtl) réunit les acteurs de l'industrie de la logistique et du transport des marchandises du Grand Montréal, les institutions d'enseignement, les centres de recherche, les associations sectorielles autour d'objectifs communs en vue d'en accroître la cohésion, la compétitivité, la croissance et le rayonnement. L'industrie de la logistique et des transports dans la grande région métropolitaine représente 120 000 emplois en transport et entreposage, 6 000 établissements et plus de 4,3 milliards de dollars par année en retombées économiques pour la région métropolitaine de Montréal.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par l'ensemble de ses membres.

