MONTRÉAL, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Pour cette 11e édition de C2 Montréal, qui se tiendra du 26 au 28 septembre, le grand public sera invité à participer à des activités extérieures gratuites sur l'Esplanade PVM, lieu d'affaires et de rencontres central de Montréal.

C'est la première fois que des expériences et des installations de C2MTL seront ouvertes à l'ensemble de la population montréalaise et aux visiteurs de l'extérieur. C2, avec une approche festivalière, insuffle une énergie créative au Nouveau Centre, qui regroupe les propriétés phares d'Ivanhoé Cambridge dont Place Ville Marie, l'un des sites les plus emblématiques et centraux de notre ville.

Une expérience riche

Sur l'Esplanade PVM, une montgolfière, lieu de rencontre et symbole du voyage, deviendra un bar à champagne, et le public trouvera également des estrades pour le réseautage. L'Aquarium, unique en son genre, présenté par Audible, est un studio de diffusion en direct, semblable à un aquarium, où les gens peuvent se rassembler pour écouter les entrevues de plusieurs des principaux conférenciers de l'événement. Deux des abs de C2MTL seront également accessibles au grand public à midi et de 17 h à 19 h.

Le Lab Marelle : un lab guidé qui transformera vos mouvements de tous les jours en chorégraphie. Marchez, sautez et bougez à la découverte d'un langage inattendu.

: un lab guidé qui transformera vos mouvements de tous les jours en chorégraphie. Marchez, sautez et bougez à la découverte d'un langage inattendu. Le Lab Discours social: propose des échanges et outils afin de surmonter la division et la polarisation. Quelle question poseriez-vous?

Une programmation artistique exceptionnelle

La Scène culturelle Montréal est un lieu de rencontre, de création et de performance artistique. Pendant trois jours, le public pourra profiter des installations de 12 h à 13 h 15 et de 17 h à 19 h pour réseauter sous le son vibrant et chaleureux d'artistes locaux qui font rayonner Montréal, tels que Pierre Kwenders (Dj et membre fondateur du collectif Moonshine), Zander Howard-Scott et Jr Maddripp (répertoire classique et danse krump), Tentacle Tribe (collectif montréalais se démarquant dans le domaine de la danse), Blaise Margail (homme-orchestre), Projet Sanctuaire (collectif de cirque, de danse et d'arts visuels), Anachnid (artiste multidisciplinaire oji-cri), Liya Bombardier (compositrice et influenceuse TikTok), Urban Science Brass Band (fanfare au son de La Nouvelle-Orléans), Jojoflores (DJ) et bien plus encore.

À ne pas manquer également : la première soirée Sunset Session de C2MTL22 avec la conférence « Y a-t-il un.e entrepreneur.e en vous? » avec Habi Gerba (JCCM et Gazelles), Marie Pier Germain (Germain Hôtels) et Élise Tastet (Tastet), animée par Jean-Luc Mongrain.

Pour se procurer des laissez-passer

Pour accéder à la gamme complète d'options offertes, dont les laissez-passer de groupe, le public est invité à visiter le https://www.c2montreal.com/fr/inscription/#/ .

Merci à nos partenaires

C2 tient à remercier chaleureusement ses collaborateurs pour leur appui et leur confiance. C2 remercie particulièrement ses partenaires Sid Lee, le Cirque du Soleil, Nouveau Centre, le Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada, la Ville de Montréal, kyu, le Groupe Banque TD, Fasken, Claudine et Stephen Bronfman, RBC, Novartis Canada, Boyden, Mouvement Desjardins, GSoft, DAC, Tennis Canada, EY, IBM, Scale AI, BDC, Power Corporation du Canada, Kyndryl, Tourisme Montréal, Mavrik, Collège LaSalle, la Fondation communautaire juive de Montréal, Cadillac, Reddit, CDPQ, Female Quotient, Stingray, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, l'Université McGill, l'École des dirigeants des Premières Nations, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, PME MTL, Montréal Centre-Ville, Solotech, le Musée d'art contemporain de Montréal, Tastet, Braindate, Fairmont Le Reine Elizabeth, Cult Nation, Beanfield Technologies, Place Ville Marie, Valtech, Kleis, Neweb Labs, Zù, Aire Commune et LNDMRK.

À propos de C2 Montréal

Fondé en 2012 par l'agence créative Sid Lee en collaboration avec son partenaire fondateur le Cirque du Soleil, C2 Montréal est l'événement d'affaires principal au Canada. Véritable terrain de jeu pour l'imagination, C2 Montréal est une expérience immersive de trois jours ayant lieu dans un cadre hautement créatif qui attire plus de 8000 participant.e.s venant de plus de 60 pays et plus de 30 industries. C'est un forum de renommée internationale pour l'entrepreneuriat, l'innovation et la créativité, où un.e participant.e sur cinq connaît une augmentation des occasions d'affaires à travers les milliers de conversations entamées à chaque édition. L'événement est un moyen exceptionnel pour créer et faire croître la valeur de start-ups, de PME et de grandes entreprises, ce qui se traduit par plus de 650 millions de dollars en transactions commerciales et en impact économique chaque année.

SOURCE C2 International Inc.

Renseignements: et formulaires pour accréditations des médias : Patricia Larivière, relationniste principale, [email protected], 514-244-9033