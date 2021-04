À titre de chef de file du secteur bancaire dans les Amériques, la Banque Scotia figure aussi sur la liste des meilleurs lieux de travail au Canada et dans les Caraïbes, l'Amerique Central, le République dominicaine, au Costa Rica, et Panama.

TORONTO, le 15 avril 2021 /CNW/ - Pour la deuxième année de suite, la Banque Scotia est fière d'être reconnue comme l'un des meilleurs lieux de travail au Canada selon l'institut Great Place to Work®. Elle obtient aussi cette distinction pour l'année 2021 dans plusieurs pays où elle exerce ses activités, notamment dans les Caraïbes, en Amérique Centrale, en République dominicaine, au Costa Rica ainsi qu'au Panama.

« Nous avons la ferme conviction que notre personnel est notre atout le plus précieux. Nous sommes donc ravis de constater que nos employés considèrent que la Banque Scotia offre un excellent milieu de travail, explique Barb Mason, chef de groupe et chef des Ressources humaines à la Banque Scotia. Lorsque le bien-être des employés, le sentiment d'appartenance et le perfectionnement sont prioritaires, cela se traduit nécessairement par un meilleur soutien des clients et des collectivités. »

Depuis un an, la Banque Scotia a pris les mesures suivantes, et bien d'autres, pour fournir à ses employés les ressources nécessaires pour leur bien-être global et leur perfectionnement professionnel :

Elle a donné la priorité au bien-être total et à la santé mentale de ses employés en leur offrant de nouveaux avantages flexibles, comme des soins de santé en ligne, des suppléments de paie bonifiés pour les congés parentaux, cinq jours de congé personnel payés pour tous les employés admissibles au Canada ainsi qu'une couverture de 3 000 $ pour les soins de santé mentale.

ainsi qu'une couverture de 3 000 $ pour les soins de santé mentale. Elle a mis l'accent sur le développement des compétences, la formation et le perfectionnement en vue d'un avenir numérique en lançant Scotia Academy, une nouvelle plateforme virtuelle d'apprentissage modulaire qui permet aux employés d'apprendre tout en travaillant grâce à une technologie moderne.

Elle a actualisé ses objectifs en matière de diversité et d'inclusion pour accroître la diversité de son effectif au cours des cinq prochaines années et s'assurer de demeurer un employeur de choix pour les différentes communautés qu'elle sert.

Elle a aidé les collectivités, en cette année où la pandémie de COVID-19 les a frappées comme jamais auparavant. La Banque Scotia a consacré plus de 16 millions de dollars au soutien des personnes les plus vulnérables face à la crise, incluant des contributions directes à des organismes de soutien et une aide aux hôpitaux et aux professionnels de la santé.

La liste 2021 des Meilleurs lieux de travail ™ au Canada est compilée par le Great Place to Work® Institute. Le processus de concours pour être classé sur cette liste passe par les employés, sur la base de deux critères: les deux tiers du score total proviennent des résultats de sondages confidentiels auprès des employés et le tiers restant d'un examen approfondi de la culture de l'organisation. Cela offre une représentation rigoureuse de l'organisation du point de vue des employés et un portrait global de la culture du lieu de travail. Ensemble, ils fournissent des données cruciales relatives à cinq dimensions de renforcement de la confiance: la crédibilité, le respect, l'équité, la fierté et la camaraderie.

La liste de cette année a capturé l'expérience et le sentiment de 82 000 employés qui ont participé au sondage 2021 « Meilleurs lieux de travail ™ au Canada », qui a été déployé auprès de plus de 300 000 employés canadiens.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.scotiabank.com et suivre le fil @ScotiabankViews.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est la référence mondiale en matière de cultures d'entreprise hautement fiables et performantes. Il s'agit d'une société mondiale de recherche et de conseil dont la mission est de bâtir une société meilleure en aidant les entreprises à transformer leurs lieux de travail. Great Place to Work® fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Au Canada, Great Place to Work® produit des listes Meilleurs lieux de travail MC spécifiques aux l'industries et populations. Cela fait partie de la plus grande étude annuelle sur le lieu de travail au monde, qui aboutit à une série de listes nationales dans plus de 50 pays, y compris la liste phare de l'étude des 100 meilleures entreprises publiée chaque année dans le magazine Fortune. À l'échelle mondiale, cette enquête représente les voix de 11 millions d'employés, qui sont le principal déterminant utilisé pour sélectionner les gagnants. Il n'y a qu'une seule façon de figurer sur cette liste: vos employés. Visitez www.greatplacetowork.ca.

