MARKHAM, ON, le 29 sept. 2023 /CNW/ - DSMA a le plaisir d'annoncer que la firme a été reconnue par le Report on Business 2023 comme l'une des entreprises croissantes les plus performantes du Canada.

Ce palmarès des entreprises canadiennes en pleine croissance classe celles-ci en fonction de la croissance de leur chiffre d'affaires sur une durée de trois ans. DSMA a obtenu cette place grâce à une croissance de 280 % en trois ans.

Pour la 3ème année consécutive, DSMA domine le classement du Globe and Mail des entreprises croissantes du Canada.

DSMA (Dealer Solutions Mergers and Acquisitions) est une firme de conseil en fusions et acquisitions de premier plan qui a remodelé le paysage des concessions automobiles en Amérique du Nord. Fondée à Toronto, cette firme compte des conseillers locaux dans tous les centres régionaux en Amérique du Nord qui gèrent chaque étape du processus d'achat/vente de leurs clients. C'est en combinant leur connaissance approfondie de l'industrie automobile et leur vision fine des marchés locaux les experts deque DSMA peuvent aider les concessionnaires sur tout le continent. Au cours des cinq dernières années, la firme a généré des milliards de dollars pour ses clients, consolidant ainsi sa position de première société de fusions et acquisitions au Canada.

Comptant plus de 1 000 ans d'expérience collective dans l'industrie automobile parmi ses experts, DSMA est devenu le principal partenaire de transactions d'achat/vente en Amérique du Nord grâce à son expansion aux États-Unis en 2018. Avec un vaste réseau d'experts de l'industrie, la firme offre à ses clients un processus transparent et une assistance inégalée dans l'industrie. Leur approche confidentielle témoigne d'un engagement inébranlable en faveur de la réussite de leurs clients.

"Au nom de l'équipe de la DSMA, Maxime Théorêt et moi sommes très heureux de figurer sur la liste des entreprises à la croissance la plus rapide au Canada pour la troisième année consécutive! Toute organisation qui connaît une croissance rapide commence par son personnel d'abord et avant tout", a déclaré Farid Ahmad, fondateur et PDG de DSMA. "Nous sommes fiers de travailler avec les employés les plus dévoués, les plus travailleurs et les plus brillants de l'industrie, dont l'acharnement est la raison de notre croissance continue. Cette reconnaissance est pour vous, les personnes qui composent l'équipe de DSMA".

À propos du palmarès

Établi en 2019, le palmarès des meilleures entreprises en croissance du Canada est un classement éditorial qui vise à mettre en lumière les réalisations d'entreprises innovantes au Canada. Afin de se qualifier pour ce programme, les entreprises ont dû suivre un processus de candidature approfondi et répondre à certaines exigences. Au total, 425 entreprises ont obtenu une place dans le classement de cette année.

La liste complète des lauréats de 2023 ainsi que la couverture éditoriale sont publiées dans le numéro d'octobre du magazine Report on Business. La liste est maintenant disponible et peut être consultée en ligne ici.

"Le palmarès des meilleures entreprises en croissance du Canada reconnaît le dynamisme et l'ingéniosité des entreprises canadiennes", déclare Dawn Calleja, rédactrice en chef du magazine Report on Business. "Le classement de cette année est une véritable source d'inspiration pour les futurs chefs d'entreprise."

"Cette année, la liste (...) démontre que les idées innovatrices peuvent atteindre le sommet, et ce peut-être encore plus en période d'incertitude", déclare Andrew Saunders, PDG du Globe and Mail. "Le Globe and Mail félicite les lauréats de cette année pour avoir relevé et surpassé ces défis économiques.

À propos du Globe and Mail

Le Globe and Mail est le premier journal d'information du Canada. Depuis 1844, celui-ci mène le débat national et apporte des changements politiques grâce à son journalisme courageux et indépendant. Avec leur couverture primée des affaires, de la politique et des affaires nationales, les journaux The Globe and Mail atteignent 6,2 millions de lecteurs chaque semaine dans leurs formats imprimés et numériques, et le magazine Report on Business atteint 2,7 millions de lecteurs pour chaque publication. Son investissement dans la science des données innovatrices signifie que plus le monde continuera à changer, plus le Globe changera aussi. Le Globe and Mail appartient à Woodbridge, la société d'investissement de la famille Thomson.

À propos de DSMA

DSMA (Dealer Solutions North America) est la firme principale en Amérique du Nord, dominant l'industrie automobile pour tous conseils en matière de fusions et d'acquisitions. Au cours des dix dernières années, DSMA a réalisé plus de 1 700 évaluations de concessions et complété plus de 425 transactions. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.dsma.com.

