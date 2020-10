Pour célébrer le lancement de la marque, Pharmaprix s'est associée à Hung Vanngo, le célèbre artiste maquilleur, qui a créé une sélection de looks pour la campagne et un tutoriel sur YouTube qui présente l'un des look tendance de l'automne à l'aide de ses produits de beauté Quo Beauty favoris.

« Je suis tellement impressionné par la nouvelle gamme Quo Beauty, car les produits sont à la fois inspirants et faciles à utiliser », affirme Hung Vanngo, maquilleur de renommée mondiale et récipiendaire du Prix des arts et de la mode du Canada en 2019 pour l'artiste maquilleur de l'année. « J'ai adoré créer une vaste gamme de styles uniques avec les produits, des styles qui vont de beaux et naturels à intenses et colorés, et tout ce qui se trouve entre les deux ».

Les produits de Quo Beauty sont offerts exclusivement dans plus de 150 magasins Pharmaprix au Québec et 1 300 magasins Shoppers Drug Mart, ainsi que sur le Web. Pour la première fois, les cosmétique et produits de beauté de la marque sont aussi disponibles dans plus de 300 magasins de Loblaw, notamment les magasins Provigo et Maxi au Québec.

Points principaux de Quo Beauty :

Les produits Quo Beauty seront maintenant disponibles sous de nouvelles catégories, notamment les accessoires et appareils de coiffure, les accessoires de voyage, les lunettes de soleil, les liquides, bombes et accessoires pour le bain et les ongles artificiels





Les produits de maquillage Quo Beauty ont été créés dans le but de réduire au minimum l'emballage des produits de la ligne





La gamme complète de produits de maquillage comprend plus de 200 produits pour les yeux, les lèvres et le visage, ainsi que des collections saisonnières excitantes en édition limitée





Tous les produits de maquillage Quo Beauty sont végétaliens, sans cruauté et certifiés par l'organisme PETA

Il existe maintenant une vaste gamme de pinceaux de maquillage et de soins de la peau Quo Beauty faits de fibres synthétiques et offrant une application à haute performance en tirant parti des plus récentes avancées en technologie et en conception



Tous les pinceaux de Quo Beauty sont sans cruauté, végétaliens et faits de fibres synthétiques à 100 %



La collection de pinceaux Quo Beauty comprend plusieurs lignes, y compris Artistry, Classic, Classic double-ended, Skin, Trendy et certains ensembles de pinceaux





Pour identifier les produits Quo Beauty, un nouveau système de numérotation des couleurs complètera les noms de produits afin de faciliter la recherche et l'achat de ceux-ci par les consommateurs

