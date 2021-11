À propos de Hanoukka

Hanoukka commémore le miracle qui suit la réinauguration du Temple de Jérusalem, lieu le plus sacré du judaïsme, après que le peuple juif le reprend des mains de son oppresseur après la victoire des Maccabées, environ 165 ans avant l'ère commune. Selon la tradition, la menorah du Temple doit brûler sans arrêt; toutefois, après la victoire, il ne reste de l'huile que pour une journée. Pourtant, la lumière continue à briller pendant huit jours.

Pour souligner ce miracle, les familles juives allument un chandelier spécial à huit branches appelé menorah, ou hanoukkia, à raison d'une nouvelle lueur par soir. Symbole d'espoir et de foi, le chandelier est souvent placé devant une fenêtre pour que sa lumière rayonne à la vue de tous. À l'occasion de cette fête, les fidèles récitent également des prières, chantent des chansons, lisent des textes religieux, jouent à la toupie et s'offrent des cadeaux.

À propos du timbre

Le timbre unique de cette émission, conçu par Joseph Gault et Avi Dunkelman, présente l'illustration d'une hanoukkia dont les chandelles sont de différentes couleurs vives. Il symbolise le message intemporel d'espoir de la fête. Le timbre PermanentMC au tarif du régime intérieur est offert en carnets de 10 et sur un pli Premier Jour officiel, qui comporte un agrandissement de la hanoukkia qui orne la vignette.

Le timbre et les articles de collection de Hanoukka sont en vente dès aujourd'hui sur postescanada.ca et dans les bureaux de poste partout au pays.

Pour obtenir des images et plus de renseignements sur ce timbre et sur d'autres produits, consultez les liens suivants :

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]

Liens connexes

www.canadapost.ca