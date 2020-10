Les achats faits à l'avance permettront d'éviter l'engorgement du réseau

OTTAWA, ON, le 8 oct. 2020 /CNW/ - En cette année où les Canadiens ont fait une grande partie de leurs achats en ligne dans le contexte de la COVID-19, Postes Canada prévoit une période des Fêtes sans pareille. Elle s'attend à ce que l'augmentation rapide de la demande de livraison de colis se poursuive jusqu'aux Fêtes et dans les mois qui suivront alors que de plus en plus de Canadiens prévoient faire leurs achats en ligne. En tant que chef de file de la livraison des colis au Canada, nous établissons des plans pour intensifier nos efforts et mettre l'accent sur la sécurité tout en demandant aux Canadiens de commencer leur magasinage plus tôt pour éviter une déception.

Selon un sondage réalisé pour Postes Canada en juin, 48 % des consommateurs canadiens comptent dépenser principalement ou exclusivement en ligne pendant les Fêtes. En outre, 54 % des répondants étaient ouverts à commencer leurs achats en octobre ou au début de novembre. Le magasinage à l'avance et la répartition des achats sont essentiels pour éviter la croissance subite d'achats en ligne qu'on voit habituellement pendant les Fêtes. Compte tenu des volumes prévus, l'ajout de la hausse habituelle de colis des Fêtes risque de surcharger le réseau et de causer d'importants retards.

Intensifier les efforts et mettre l'accent sur la sécurité

Postes Canada continuera d'accorder la priorité à la sécurité de ses employés et du public pendant qu'elle traite les volumes élevés des Fêtes. Les leçons que nous avons tirées en fournissant un service essentiel tout au long de cette année difficile ont été appliquées à nos plans pour la période de pointe, et nous continuons de suivre les directives des responsables de la santé publique.

Pour intensifier ses efforts, Postes Canada met en œuvre un plan complet pour la période de pointe de 2020 :

Nous ajoutons plus de 4 000 employés saisonniers temporaires, ajoutons plus de 1 000 véhicules à notre parc et ajoutons de l'équipement clé.

Nous livrerons les envois la fin de semaine dans de nombreuses localités, ajouterons des emplacements de ramassage de colis et prolongerons les heures d'ouverture de nombreux bureaux de poste. À des endroits clés de notre réseau, nous avons ajouté de l'équipement de traitement qui sera pleinement utilisé.

Nous avons amélioré notre technologie de suivi pour fournir aux clients de meilleurs renseignements lorsqu'ils suivent le progrès de leurs colis.

Postes Canada travaille également avec ses clients principaux pour gérer la demande, améliorer le mouvement des colis dans son réseau et inciter les Canadiens à faire leurs achats à l'avance.

Magasiner à l'avance pour éviter une déception

La situation entourant la COVID-19 a changé de façon spectaculaire et permanente les habitudes d'achat des Canadiens, ce qui s'est traduit par des volumes de colis importants cette année. Pour aider les Canadiens à éviter d'être déçus et pour appuyer les entreprises du pays, nous leur demandons de changer leurs habitudes et de faire leurs achats des Fêtes plus tôt. Cela permettra de répartir les volumes prévus et d'éviter l'engorgement du réseau à Noël. En règle générale, la majeure partie des colis des Fêtes arrivent en masse, car les Canadiens font la plupart de leurs achats en ligne dans les quelques jours précédant Noël. Malgré les plans visant à intensifier les efforts, à augmenter la capacité et à travailler avec les clients, la hausse habituelle du nombre de colis combinée à des volumes sans précédent pourrait dépasser notre capacité de traitement et de livraison partout au pays.

Les clients doivent également chercher des conseils et des soldes auprès de leurs détaillants préférés, lire leurs renseignements d'expédition en ligne et faire le suivi des articles après l'achat. De plus, ceux qui envoient un colis à des proches pour les Fêtes devraient le faire le plus tôt possible.

Penser sécurité pendant la période de pointe

Postes Canada a suivi les conseils des responsables de la santé publique aux niveaux national et local tout au long de l'année pour veiller à la sécurité de ses employés et des collectivités qu'elle dessert. Nous nous sommes également assurés de suivre les différentes directives de la santé publique dans chacune des localités. Nous maintiendrons tout au long de la période des Fêtes notre engagement à l'égard de la sécurité, qui comprend la distanciation physique dans toutes les facettes de nos opérations, y compris la livraison.

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]

Liens connexes

www.canadapost.ca