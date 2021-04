Reconnue comme étant l'une des danseuses classiques les plus douées de sa génération, Karen Kain se joint au Ballet national du Canada en 1969. Elle est promue danseuse étoile après ses débuts en 1971 dans le rôle de la Reine des cygnes, dans Le Lac des cygnes . Elle interprète par la suite plusieurs des plus grands rôles de ballet au cours de son illustre carrière. En 2005, elle devient directrice artistique du Ballet national. En 2019, elle célèbre son 50 e anniversaire au sein de cette compagnie. Parmi ses nombreux prix et distinctions, Karen Kain est nommée Compagnon de l'Ordre du Canada et Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française.

Fernand Nault évolue au sein du American Ballet Theatre pendant deux décennies avant de se joindre en 1965 aux Grands Ballets Canadiens (aujourd'hui Les Grands Ballets Canadiens de Montréal) à titre de chorégraphe attitré et de directeur artistique adjoint. Il ajoute une grande variété d'œuvres au répertoire de la compagnie pendant plus de 25 ans et contribue souvent à l'étranger en tant que chorégraphe invité. Sa longue liste de distinctions comprend le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle de la réalisation artistique, ainsi que le Prix Denise-Pelletier du Québec pour sa contribution aux arts de la scène. Fernand Nault s'éteint le 26 décembre 2006.

Les timbres ont été émis à l'occasion de la Journée internationale de la danse pour faire valoir la place importante qu'occupe le Canada dans la communauté mondiale du ballet.

À propos des timbres

Cette émission comprend deux carnets de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un bloc-feuillet. Conçu par Stéphane Huot et imprimé par Colour Innovations, chaque timbre présente une photo dramatique en noir et blanc de l'artiste en représentation, sur un fond simple noir (Karen Kain) ou blanc (Fernand Nault), avec des accents métalliques dorés. Les timbres ornent également deux plis Premier Jour officiels oblitérés à Hamilton et à Montréal, villes d'origine de Karen Kain et de Fernand Nault respectivement.

Les timbres et articles de collection sont en vente sur le site postescanada.ca/achat et dans les comptoirs postaux partout au pays.

