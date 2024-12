Le service postal met tout en œuvre pour stabiliser ses opérations afin de recommencer à offrir un service fiable à la population et aux entreprises canadiennes.

OTTAWA, ON, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Postes Canada reprendra ses activités demain et, tout en veillant à la sécurité de son personnel, augmentera graduellement le rythme jusqu'à ce que ses opérations soient stabilisées à l'échelle du pays. Étant donné la vaste ampleur de son réseau intégré d'établissements de traitement, de postes de facteurs et de bureaux de poste, l'entreprise demande aux Canadiennes et aux Canadiens de faire preuve de patience, car la stabilisation prendra du temps.

Les gens pourront suivre l'évolution de la situation à postescanada.ca.

Colis, articles Poste-lettres et articles Marketing direct

Postes Canada commencera à traiter selon le principe du premier entré, premier sorti le courrier et les colis coincés dans le réseau depuis le début de la grève le 15 novembre 2024.

Les nouveaux envois commerciaux ne seront pas acceptés avant le jeudi 19 décembre.

Les garanties de service sont suspendues pendant la période de stabilisation des opérations.

Il faut s'attendre à des retards de livraison pour le reste de l'année 2024 et en janvier 2025.

en janvier 2025. Les heures d'ouverture des bureaux de poste pourraient varier alors que l'entreprise stabilise ses opérations.

Courrier et colis du régime international

Postes Canada traitera l'accumulation importante de courrier et de colis du régime international qui sont actuellement en attente pour entrer dans le réseau postal.

La clientèle doit s'attendre à des retards jusqu'en 2025.

Le système postal commencera à accepter du nouveau courrier du régime international le 23 décembre.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]