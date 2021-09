OTTAWA, ON, le 2 sept. 2021 /CNW/ - Étant donné que les restrictions liées à la COVID-19 commencent à être assouplies partout au pays, Postes Canada reprend en toute sécurité ses pratiques de livraison pour les articles nécessitant une preuve d'âge ou une signature et ceux assujettis à des droits de douane.

Depuis le 30 août, Postes Canada a repris en toute sécurité la livraison à la porte des articles nécessitant une signature aux adresses résidentielles qui ont leur propre entrée extérieure, c'est-à-dire où les agents de livraison peuvent rester à l'extérieur pour effectuer la livraison et obtenir la signature verbale. Les employés de livraison porteront un couvre-visage et se tiendront à une distance de deux mètres des clients.

En ce qui a trait aux livraisons dans les immeubles d'habitation et les entreprises ayant une entrée commune, les agents de livraison laisseront une carte Avis de livraison indiquant l'adresse du bureau de poste et la marche à suivre pour le ramassage. Il en sera de même pour les articles nécessitant une preuve d'identité et les articles Courrier recommandéMC et XpresspostMC certifié.

La santé et la sécurité de nos employés et de tous les Canadiens demeurent notre priorité absolue. Pour protéger nos employés et nos clients, nous invitons les Canadiens à garder leurs distances lorsque notre personnel effectue des livraisons dans leur quartier. Nous continuons de surveiller la situation entourant la COVID-19 et de suivre les recommandations de l'Agence de la santé publique du Canada et des responsables locaux de santé publique.

