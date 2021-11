Le Programme de mesures d'adaptation pour la livraison offre des solutions aux personnes ayant des limitations fonctionnelles ou des problèmes de santé

OTTAWA, ON, le 26 nov. 2021 /CNW/ - Alors que le mercure descend et que les conditions météorologiques compliquent l'accès aux boîtes aux lettres pour certaines personnes, Postes Canada tient à s'assurer que tous ses clients continuent d'avoir rapidement accès à leur courrier et à leurs colis.

Le Programme de mesures d'adaptation pour la livraison offre diverses solutions aux clients résidentiels dont les limites fonctionnelles, la mobilité réduite ou l'état de santé entravent leur capacité d'accéder à leur courrier et à leurs colis à partir de leur boîte aux lettres. Les mesures d'adaptation varient selon les demandes et peuvent être offertes toute l'année, de façon temporaire ou durant l'hiver seulement.

Mesures d'adaptation possibles

Certaines mesures permettent aux clients d'utiliser plus facilement leur boîte aux lettres, comme un tourne-clé, un plateau à courrier coulissant, un changement de compartiment de boîte aux lettres ou une inscription en braille. D'autres solutions aident les clients qui ont de la difficulté à accéder à leur boîte aux lettres, notamment la livraison du courrier dans une boîte postale communautaire plus près de leur domicile, la livraison du courrier au domicile un jour par semaine, la réexpédition du courrier chez un membre de la famille ou au bureau de poste, ou d'autres mesures personnalisées. Puisque chaque situation est unique, toutes les demandes sont évaluées au cas par cas.

Plus de 24 500 Canadiens se sont inscrits au programme depuis son lancement en 2014, et les commentaires ont été positifs.

Diane Bergeron de l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA), qui est une ancienne membre du Comité consultatif national sur l'accessibilité de Postes Canada, affirme que l'entreprise ne ménage aucun effort pour faciliter l'accès au courrier.

« C'est un programme très utile pour les personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles. J'ai été vraiment ravie de le découvrir, mais aussi de pouvoir donner des conseils sur la façon de l'améliorer. »

Pour en savoir davantage sur le Programme de mesures d'adaptation pour la livraison de Postes Canada et d'autres initiatives en matière d'accessibilité, ou pour soumettre une demande, rendez-vous à postescanada.ca/accessibilite ou composez le 1 844 454-3009.

