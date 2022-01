Eleanor Collins grandit en chantant du gospel avec sa famille avant de gagner un concours de talents, une victoire qui lance sa carrière musicale. Dans les années 1940, elle chante à la radio de la CBC avec le groupe gospel Swing Low Quartet et, plus tard, avec Ray Norris à l'émission de jazz Serenade in Rhythm. Au début des années 1950, elle se produit avec d'autres grands musiciens de l'époque, dont Chris Gage, Phil Nimmons, Lance Harrison, Doug Parker, Fraser MacPherson, Don Thompson et Dave Robbins. Ses performances envoûtantes lui valent le titre non officiel de première dame du jazz du Canada.

En 1955, l'élégante Eleanor Collins est la première artiste féminine jazz canadienne à animer une émission de variétés nationale, The Eleanor Show. En 1964, elle anime une autre série télévisée intitulée Eleanor. Dans les années 1950, 1960 et 1970, elle participe aussi à de nombreuses productions télévisées et radiophoniques. Elle donne son dernier concert à Vancouver, alors qu'elle est âgée de plus de 90 ans. Aujourd'hui âgée de 102 ans, Eleanor Collins reçoit plusieurs prix et distinctions pour l'ensemble de ses réalisations, y compris une nomination à titre de membre de l'Ordre du Canada en 2014.

« C'est une véritable bénédiction de toujours être capable de profiter de la vie, d'être témoin de la belle reconnaissance accordée à mon œuvre, d'avoir pu compter sur des gens qui m'ont accompagnée », affirme Eleanor Collins en évoquant sa longue vie.

À propos du timbre

Le timbre sur Eleanor Collins présente une illustration de David Belliveau inspirée de photos prises par Franz Lindner tirées de la collection de photographies de la CBC. Imprimée par Lowe-Martin, l'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel.

Le timbre et les articles de collection sur Eleanor Collins seront offerts sur postescanada.ca et dans les bureaux de poste à compter du 21 janvier. Pour obtenir des images et plus de renseignements sur ces produits et sur d'autres, consultez les liens suivants :

