Les offres donnent suite aux recommandations de la Commission d'enquête sur les relations de travail tout en apportant d'autres améliorations pour le personnel

OTTAWA, ON, le 28 mai 2025 /CNW/ - Postes Canada a présenté aujourd'hui ses offres finales au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

Les offres finales pour les unités de négociation urbaine et des FFRS (factrices et facteurs ruraux et suburbains) protègent ce qui est le plus important pour le personnel tout en apportant des améliorations importantes qui s'appuient sur les offres les plus récentes de la Société. Elles donnent également suite aux recommandations de la Commission d'enquête sur les relations de travail en apportant des changements indispensables au modèle de livraison de l'entreprise.

Conclusions de la Commission d'enquête sur les relations de travail

Les offres finales prennent en compte les recommandations du rapport final de la Commission d'enquête sur les relations de travail, qui a tenu des audiences plus tôt cette année avec la participation des deux parties. La Commission a conclu ce qui suit : « Postes Canada est confrontée à une crise existentielle : elle est insolvable ou en faillite. » (p. 12) et « Le monde a changé et Postes Canada et le STTP doivent évoluer et s'adapter. Les modifications ponctuelles au statu quo ne sont plus une option. » (p. 28).

Après près de deux ans de négociations, une longue grève, un examen approfondi par la Commission d'enquête sur les relations de travail et maintenant la reprise d'un mouvement de grève, les offres finales de la Société sont conçues pour faire progresser les négociations et rétablir la certitude et la stabilité pour Postes Canada, son personnel et la population canadienne.

L'incertitude liée à la reprise récente du mouvement de grève a entraîné une baisse importante des activités de la Société. Les volumes de livraison de colis sont maintenant en baisse de 65 % par rapport à la même période l'an dernier, ce qui exerce une pression accrue sur une situation financière déjà difficile pour la Société. Au début de 2025, le gouvernement fédéral a annoncé un financement remboursable allant jusqu'à 1,034 milliard de dollars pour Postes Canada afin d'éviter qu'elle devienne insolvable.

Offres finales améliorées

Les offres finales de Postes Canada ont été améliorées par rapport aux offres globales du 21 mai :

Les membres du personnel recevront une prime à la signature de 1 000 $ ou de 500 $, selon leur rôle (unités urbaine et des FFRS).

Les paiements d'indemnité de vie chère seraient déclenchés à un seuil d'inflation plus bas (7,16 % au lieu de 13,59 %) (unités urbaine et des FFRS).

Les factrices et les facteurs qui utilisent l'acheminement dynamique continueront de recevoir une prime par article Courrier de quartier jusqu'au 1 er janvier 2030. La prime par article s'ajoute aux valeurs de temps réelles (unité urbaine).

janvier 2030. La prime par article s'ajoute aux valeurs de temps réelles (unité urbaine). Les heures supplémentaires obligatoires seront supprimées, ce qui signifie que la Société ne peut plus exiger que le personnel fasse des heures supplémentaires obligatoires (unité urbaine).

Protéger ce qui compte le plus pour le personnel

Les offres finales de Postes Canada apportent des améliorations et continuent de protéger ce que le personnel a le plus à cœur :

Un régime de retraite à prestations déterminées de premier ordre

Des dispositions de pleine sécurité d'emploi, les meilleures de l'industrie

Un régime d'avantages sociaux et des avantages complémentaires de retraite

Des congés annuels (jusqu'à sept semaines) et des congés de préretraite

Une indemnité de vie chère qui protège contre les effets d'une inflation imprévue

Faire progresser les négociations

La Société maintient son offre salariale. Les salaires du personnel actuel augmenteraient de 6 % la première année; de 3 % la deuxième année; de 2 % la troisième année et de 2 % la quatrième année (augmentation composée de 13,59 %). La Société offrirait également au personnel un meilleur remplacement du revenu pour les absences en vertu du programme d'assurance-invalidité de courte durée, et six jours de congé pour raisons personnelles de plus qui seraient ajoutés aux conventions collectives.

Postes Canada a également récemment changé de position à l'égard de certains points d'achoppement des négociations. La Société ne propose plus de modifier le régime d'avantages sociaux et les avantages complémentaires de retraite ni d'inscrire les nouvelles recrues au régime de pension à cotisations déterminées.

Des changements pour assurer l'avenir du système postal

La Société propose des changements importants à son modèle de livraison pour l'aider à être compétitive dans le secteur de la livraison de colis sept jours sur sept et à répondre aux besoins en évolution des entreprises et de la population canadienne.

La Société créera des emplois à temps partiel stables et prévisibles pour les personnes à la recherche d'un emploi flexible. Les postes à temps partiel comprendront des avantages sociaux pour la santé et un régime de retraite ainsi que des heures prévues et garanties (15 heures à 40 heures par semaine). La création d'emplois à temps partiel augmente la flexibilité de livraison de la Société, surtout les fins de semaine, tout en veillant à ce que les factrices et facteurs ne soient pas tenus de travailler les fins de semaine.

Postes Canada propose également la mise en place partielle (10 installations) du modèle d'acheminement dynamique, une norme de l'industrie utilisée par tous les autres principaux services de messagerie. L'acheminement dynamique permet de planifier et d'optimiser les itinéraires chaque jour, offrant ainsi un service plus uniforme et prévisible pour la clientèle.

Le personnel embauché après la signature des nouvelles conventions collectives aura droit aux avantages sociaux et au régime de retraite après six mois d'emploi régulier.

Détails des offres

Le personnel de Postes Canada peut lire tous les détails des offres sur le site postescanada.ca/offres.

À propos de la Commission d'enquête sur les relations de travail

La Commission d'enquête sur les relations de travail a été mise sur pied pour examiner le différend qui oppose Postes Canada et le STTP dans leurs négociations en cours et, plus globalement, la situation financière de l'entreprise et sa position concurrentielle. La Commission était dirigée par William Kaplan, expert en arbitrage et en médiation. Postes Canada et le STTP ont participé aux audiences, qui ont eu lieu en janvier et en février 2025 à Ottawa. La Commission a également reçu des soumissions du public.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]