Les nouvelles offres proposent de plus grandes hausses de salaire afin d'aider à conclure des ententes négociées, sans interruption de travail.

OTTAWA, ON, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Postes Canada a présenté aujourd'hui de nouvelles offres globales au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) qui démontrent la ferme volonté de la Société de conclure des ententes négociées, sans interruption de travail.

Les nouvelles propositions protègent et améliorent ce qui est important pour le personnel représenté par le STTP, y compris en offrant des augmentations salariales plus élevées, tout en répondant aux défis auxquels fait face le service postal du pays. Ces nouvelles offres globales sont présentées à l'approche de la fin de la période de réflexion le 2 novembre et après que le STTP ait annoncé la semaine dernière avoir reçu un mandat de grève de la part de ses membres pour les unités de négociation urbaine et des FFRS (Factrices et facteurs ruraux et suburbains).

Il est urgent que les deux parties concentrent leurs efforts sur la résolution des questions en suspens afin de conclure des ententes négociées. Un arrêt de travail aurait des conséquences importantes pour les millions de personnes au Canada qui comptent sur Postes Canada, en plus d'aggraver la situation financière déjà difficile de l'entreprise, alors que les gens choisissent de confier leurs envois des Fêtes à d'autres transporteurs. Pour cette raison, les offres sont conditionnelles à la conclusion d'ententes négociées sans interruption de travail.

Les négociations surviennent à un moment critique pour Postes Canada, alors que la Société continue d'être aux prises avec d'importants défis financiers et opérationnels liés à la livraison dans le marché hautement concurrentiel de la livraison des colis. Au cours des six premiers mois de 2024, Postes Canada a enregistré une perte d'exploitation de 490 millions de dollars. Depuis 2018, l'entreprise a perdu plus de 3 milliards de dollars.

Des augmentations salariales plus élevées incluses dans les nouvelles propositions de Postes Canada

Les nouvelles offres améliorent et protègent les éléments les plus importants pour le personnel représenté par le STTP, tout en tenant compte des contraintes financières de l'entreprise et en apportant les changements nécessaires pour répondre aux besoins des Canadiens et des Canadiennes. Les propositions comprennent ce qui suit :

Augmentations salariales annuelles de 11,5 % sur quatre ans (taux composé de 11,97 %).

Protection du régime de retraite à prestations déterminées pour le personnel actuel, ainsi que de sa sécurité d'emploi et de ses avantages sociaux.

Protection salariale continue contre l'inflation imprévue.

Amélioration des droits aux congés pour le personnel actuel.

Transition à un taux de rémunération horaire pour le personnel représenté par l'unité des FFRS.

Soutien de la proposition du STTP de fusionner l'unité des FFRS et l'unité urbaine.

Dans le cadre de ces nouvelles offres, Postes Canada a également proposé de soumettre plusieurs points à l'arbitrage exécutoire. Cette proposition ferait en sorte qu'une tierce partie neutre déciderait de la voie raisonnable à suivre concernant certains éléments qui sont importants pour les deux parties.

Pour mieux servir les Canadiens et les Canadiennes dans le marché exigeant de la livraison des colis d'aujourd'hui, la Société a proposé les changements nécessaires afin de créer un modèle de livraison plus flexible et abordable qui permettrait la livraison de colis tous les jours.

Dates importantes du processus de négociation

13 août : Les parties ont entamé une période de conciliation de 60 jours avec l'aide de parties neutres.

Les parties ont entamé une période de conciliation de 60 jours avec l'aide de parties neutres. 25 septembre : Postes Canada a présenté des offres globales au STTP pour les deux unités de négociation.

Postes Canada a présenté des offres globales au STTP pour les deux unités de négociation. 7 octobre : Le STTP a présenté des contre-offres à Postes Canada et les deux parties ont continué de négocier.

Le STTP a présenté des contre-offres à Postes Canada et les deux parties ont continué de négocier. 12 octobre : La période de conciliation a pris fin sans prolongation. Les parties sont passées à une période de réflexion de 21 jours et les négociations se poursuivent.

La période de conciliation a pris fin sans prolongation. Les parties sont passées à une période de réflexion de 21 jours et les négociations se poursuivent. 15 octobre : Le gouvernement fédéral a nommé une médiatrice et un médiateur pour aider les parties durant les négociations.

Le gouvernement fédéral a nommé une médiatrice et un médiateur pour aider les parties durant les négociations. 25 octobre : Le STTP a annoncé qu'il a reçu un mandat de grève de ses membres.

Le STTP a annoncé qu'il a reçu un mandat de grève de ses membres. 29 octobre : Postes Canada a présenté de nouvelles offres globales au STTP pour les deux unités de négociation.

: Postes Canada a présenté de nouvelles offres globales au STTP pour les deux unités de négociation. 2 novembre : Fin de la période de réflexion. C'est seulement après cette date que les parties pourraient déclencher un arrêt de travail (suivant un préavis minimum de 72 heures). Cela signifie qu'aucun arrêt de travail ne peut avoir lieu avant le 3 novembre.

SOURCE Postes Canada

