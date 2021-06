Initiatives pour améliorer l'accessibilité des services, des bureaux de poste et du lieu de travail de Postes Canada

OTTAWA, ON, le 31 mai 2021 /CNW/ - Alors que les Canadiens célèbrent la Semaine nationale de l'accessibilité, Postes Canada est fière de faire un grand pas en avant pour créer un pays plus inclusif et plus accessible pour les personnes vivant avec un handicap.

À l'heure actuelle, 6,2 millions de Canadiens vivent avec au moins un handicap et, à mesure que la population vieillit, la prévalence de l'incapacité augmente. Postes Canada reconnaît que l'accessibilité est importante et que les Canadiens s'attendent à ce que le service postal prenne les devants dans les grands dossiers qui ont une incidence sur leur vie.

Aussi, Postes Canada est fière de lancer sa stratégie sur l'accessibilité, qui contribuera à améliorer l'accessibilité dans les milliers de collectivités qu'elle dessert.

Fondé sur la rétroaction de personnes vivant avec un handicap, ce plan exhaustif comprend quatre piliers qui permettent à tous les Canadiens d'accéder facilement aux services, aux produits et aux bureaux de poste de Postes Canada et de travailler avec le service postal sans obstacle.

Les quatre piliers de la stratégie sur l'accessibilité de Postes Canada

Faire le bonheur des clients : Postes Canada accroît l'accessibilité de ses produits et services, y compris les plateformes et les fonctions numériques, et améliore l'expérience de livraison grâce à un meilleur service à la clientèle.





Bâtir des espaces accessibles et sans obstacle : Postes Canada assurera l'accessibilité universelle de tous les nouveaux bureaux de poste et installations. Elle fera également des audits de l'accessibilité de ses immeubles actuels pour l'améliorer au fil du temps.





Trouver des occasions d'affaires inclusives : Postes Canada fera la promotion de l'accessibilité et de l'inclusion dans sa chaîne d'approvisionnement et créera des occasions pour les entrepreneurs de la communauté des personnes ayant un handicap.





Créer une culture diversifiée et inclusive au sein de notre effectif : Postes Canada élimine les obstacles pour permettre aux personnes vivant avec un handicap de participer pleinement à son effectif et intègre l'accessibilité à sa culture par la sensibilisation et l'éducation.

Participation au mouvement The Valuable 500

Pour démontrer son engagement à l'égard de l'accessibilité, Postes Canada prend part au mouvement mondial The Valuable 500, qui réunit 500 marques influentes pour faciliter le changement systémique et inscrire l'inclusion au programme de leur conseil d'administration.

Regardez la vidéo

Pour en apprendre davantage, vous pouvez regarder une vidéo dans laquelle Cheryl Hodder, première vice-présidente, Affaires de l'entreprise et développement durable, présente la stratégie sur l'accessibilité. Vous trouverez également d'autres renseignements sur le site postescanada.ca/accessibilite.

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias : 613 734-8888, [email protected]

Liens connexes

www.canadapost.ca