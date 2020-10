Un nouveau message vidéo décrit les mesures prises pour éviter les retards de livraison pendant la période des Fêtes

OTTAWA, ON, le 21 oct. 2020 /CNW/ - Postes Canada a publié une nouvelle vidéo pour inviter les Canadiens à faire leurs achats des Fêtes plus tôt cette année.

Dans la vidéo, Valérie Normand, directrice du développement des produits - secteur Colis, explique que Postes Canada se prépare pour une période des Fêtes sans pareille. L'essor continu du magasinage en ligne dû à la COVID-19, combiné à la hausse du nombre de colis généralement observée tout juste avant les Fêtes, pourrait entraîner des volumes importants et dépasser la capacité de traitement et de livraison.

Afin de mieux gérer l'augmentation rapide de la demande de livraison des colis, Postes Canada met en œuvre un plan pour la période de pointe de 2020, qui prévoit notamment l'intensification de ses efforts et une collaboration étroite avec ses clients principaux. Elle demande également aux Canadiens de changer leurs habitudes et de faire leurs achats des Fêtes plus tôt, ce qui aidera les détaillants à exécuter les commandes et permettra de répartir les volumes prévus.

Visionnez la vidéo complète destinée aux Canadiens.

Citation

Voici ce qu'a dit Valérie Normand, directrice du développement des produits - secteur Colis à Postes Canada, dans une vidéo destinée aux Canadiens :

« On sait à quel point ces envois sont importants pour vous, et on veut les livrer à temps. Il y a plusieurs détaillants - petits et grands - qui prennent déjà des dispositions pour vous permettre de magasiner à l'avance. De notre côté, on se prépare à les aider et à vous aider à terminer une année très difficile de la meilleure façon possible. Pour les Fêtes qui s'en viennent, magasinez tôt, soutenez vos détaillants préférés, et surtout, faites attention à vous. »

Contexte

Postes Canada continuera d'accorder la priorité absolue à la sécurité de ses employés et du public pendant qu'elle traite les volumes élevés des Fêtes. Les leçons que nous avons tirées en fournissant un service essentiel tout au long de cette année difficile ont été appliquées à nos plans pour la période de pointe, et nous continuons de suivre les directives des responsables de la santé publique.

Pour intensifier ses efforts, Postes Canada met en œuvre un plan complet pour la période de pointe de 2020 :

Nous ajoutons plus de 4 000 employés saisonniers temporaires, ajoutons plus de 1 000 véhicules à notre parc et ajoutons de l'équipement clé.

Nous livrerons les envois la fin de semaine dans de nombreuses localités, ajouterons des emplacements de ramassage de colis et prolongerons les heures d'ouverture de nombreux bureaux de poste. À des endroits clés de notre réseau, nous avons ajouté de l'équipement de traitement qui sera pleinement utilisé.

Nous avons amélioré notre technologie de suivi pour fournir aux clients de meilleurs renseignements lorsqu'ils suivent le progrès de leurs colis.

Postes Canada travaille également avec ses clients principaux pour gérer la demande, améliorer le mouvement des colis dans son réseau et inciter les Canadiens à faire leurs achats à l'avance.

