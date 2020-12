L'entreprise rappelle que l'on gagne du temps à être plaisant, et prêt

OTTAWA, ON, le 10 déc. 2020 /CNW/ - Postes Canada enregistre un nombre sans précédent de transactions dans les bureaux de poste à l'échelle du pays, alors que les Canadiens souhaitent communiquer en toute sécurité avec leurs proches par la poste pendant la période des Fêtes. On note une augmentation importante du nombre de clients qui déposent des colis à envoyer à leurs proches ou qui achètent des timbres pour les cartes de vœux. En outre, de plus en plus de petites entreprises font livrer des commandes à leurs clients.

Étant donné la hausse rapide de l'achalandage au bureau de poste et l'application de mesures de sécurité essentielles, dont la distanciation physique, les files d'attente sont fréquentes. Les employés des bureaux de poste comprennent l'importance de chaque article et travaillent fort pour servir les clients le plus rapidement possible, et de façon sécuritaire. Il est important de noter que certaines transactions sont plus complexes (p. ex., colis du régime international) et, par conséquent, leur traitement est plus long.

Voici quelques conseils pour réduire le temps d'attente :

Dans l'esprit des Fêtes, veuillez faire preuve de patience et de gentillesse pour conserver une bonne ambiance dans le bureau de poste. Assurez-vous de porter un couvre-visage et respectez toutes les mesures de sécurité, comme la distanciation physique. Achetez une boîte à tarif fixe dans un bureau de poste et expédiez un colis pesant jusqu'à 5 kg n'importe où au Canada . Elles sont faciles à utiliser et peuvent être déposées à un bureau de poste ou dans n'importe quelle boîte aux lettres publique rouge. Si vous utilisez votre propre boîte, veuillez l'emballer correctement et indiquer clairement l'adresse avant de vous rendre au bureau de poste. Vous trouverez des précisions sur le site postescanada.ca. Pour les articles du régime international, remplissez le formulaire douanier en ligne sur le site postescanada.ca avant de déposer votre colis.

Nous mettons les bouchées doubles pour la livraison

Postes Canada a pleinement mis en œuvre ses plans pour intensifier ses efforts et mettre l'accent sur la sécurité tout en traitant les très gros volumes de colis des Fêtes attendus. Nous nous occupons du courrier et des colis jour et nuit pour répondre à l'augmentation de la demande. Même avec des ressources supplémentaires, des retards sont à prévoir, car il y a une limite à ce que nous pouvons traiter et livrer en toute sécurité.

Nous avons embauché plus de 4 000 employés saisonniers temporaires, ajouté plus de 1 000 véhicules à notre parc et installé de l'équipement clé supplémentaire.

Nous livrons les envois la fin de semaine dans de nombreuses localités, et nous avons ajouté des emplacements de ramassage de colis et prolongé les heures d'ouverture de nombreux bureaux de poste.

Postes Canada travaille également avec ses clients principaux pour gérer la demande, améliorer le mouvement des colis dans son réseau et inciter les Canadiens à faire leurs achats à l'avance.

En plus du maintien de la distanciation physique dans tous les aspects de nos activités, le port d'un couvre-visage est obligatoire dans toutes les installations de Postes Canada.

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]

Liens connexes

www.canadapost.ca